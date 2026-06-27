Chủ tịch Fed báo tin vui cho nhà đầu tư

Theo giới quản lý quỹ, lập trường cứng rắn mà ông Warsh thể hiện ngay trong cuộc họp chính sách đầu tiên đã góp phần kéo giảm kỳ vọng lạm phát dài hạn của nhà đầu tư, một chỉ báo quan trọng phản ánh niềm tin vào hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm, thể hiện kỳ vọng của thị trường đối với lãi suất, đã giảm từ trên 2,5% vào giữa tháng 5 xuống khoảng 2,2% trong tuần này, mức thấp nhất trong hơn 1 năm. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá dầu lao dốc về mức trước khi nổ ra xung đột giữa Mỹ và Iran, đồng thời Fed phát tín hiệu cứng rắn hơn trong cuộc họp tuần trước.

Trong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Fed, Warsh nhấn mạnh rằng tình trạng "giá cả ở mức cao kéo dài" đang trở thành gánh nặng đối với người dân Mỹ và khẳng định Fed sẽ ưu tiên đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Thông điệp này giúp xoa dịu lo ngại rằng Warsh có thể chịu sức ép từ Tổng thống Donald Trump trong việc sớm hạ lãi suất. Trước đó, ông Trump nhiều lần chỉ trích cựu Chủ tịch Jerome Powell vì duy trì chi phí vay ở mức cao và công khai kêu gọi Fed nới lỏng chính sách tiền tệ nhanh hơn.

Mike Riddell, nhà quản lý quỹ tại Fidelity International, cho rằng mức giảm của kỳ vọng lạm phát còn lớn hơn tác động thông thường từ việc giá dầu đi xuống. Theo ông, nguyên nhân chủ yếu là thị trường đã nhìn nhận Fed dưới thời Warsh có quyết tâm chống lạm phát cao hơn, qua đó nâng uy tín của ngân hàng trung ương trong mắt nhà đầu tư.

Trong khi đó, dữ liệu công bố ngày 26/6 cho thấy áp lực giá cả tại Mỹ vẫn chưa hạ nhiệt. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi, tăng 4,1% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước, cao gấp hơn hai lần mục tiêu 2%.

Lạm phát lõi PCE, loại trừ thực phẩm và năng lượng do phản ánh rõ hơn xu hướng giá dài hạn, cũng nhích lên 3,4%. Những con số này cho thấy Fed vẫn còn cách khá xa mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Dù vậy, kỳ vọng của thị trường về lạm phát trong tương lai lại tiếp tục giảm. Hợp đồng hoán đổi phản ánh mức lạm phát bình quân trong 12 tháng, bắt đầu sau một năm nữa, đã giảm thêm 0,12 điểm phần trăm xuống còn 3,88%.

Theo Jon Hill, Trưởng bộ phận chiến lược lạm phát Mỹ của Barclays, hai yếu tố đã góp phần làm dịu bớt lo ngại của thị trường là lập trường cứng rắn của Fed và những tín hiệu tích cực ban đầu từ tiến trình khôi phục dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz sau thỏa thuận giữa Washington và Tehran.

Tuy nhiên, thị trường vẫn tin rằng Fed chưa thể sớm nới lỏng chính sách. Sau nhiều tháng kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong năm nay, nhà đầu tư hiện chuyển sang đặt cược Fed sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trước cuối năm. Đây là sự đảo chiều đáng kể so với kỳ vọng trước khi xung đột Iran bùng phát hồi cuối tháng 2.

Krishna Guha, Phó Chủ tịch Evercore ISI, nhận định Warsh vẫn còn cơ hội tránh phải nâng lãi suất nếu áp lực lạm phát thực sự hạ nhiệt trong vài tháng tới.

Guha cho hay: "Nếu lạm phát cải thiện rõ ràng từ nay đến tháng 9, Warsh có thể tiếp tục duy trì giọng điệu cứng rắn mà chưa cần hành động. Nhưng nếu dữ liệu không chuyển biến theo hướng đó, Fed sẽ buộc phải tăng lãi suất hoặc đánh mất uy tín đã gây dựng với thị trường".

Ở góc nhìn khác, một số nhà đầu tư cho rằng chính uy tín của Warsh có thể giúp Fed không cần tăng lãi suất quá nhiều. Nếu thị trường tin tưởng Fed sẽ kiên quyết chống lạm phát, lợi suất trái phiếu và chi phí vay trên thị trường sẽ tự điều chỉnh theo hướng thắt chặt, qua đó góp phần kìm hãm nhu cầu và giảm áp lực giá cả.

Aaron Rock, Giám đốc bộ phận lãi suất tại công ty quản lý tài sản Aberdeen, cho rằng còn quá sớm để khẳng định liệu chiến lược này có thành công hay không.

"Chỉ thời gian mới có thể trả lời liệu Warsh có đang sử dụng lập trường cứng rắn như một cách để giữ kỳ vọng lạm phát ở mức thấp, từ đó giảm bớt nhu cầu phải thực sự nâng lãi suất trong tương lai", ông nhận định.

Theo FT﻿