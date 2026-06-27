Giải ngân đợt đầu tiên trong gói vay 90 tỷ Euro cho Ukraine

Khoản ngân sách này thuộc gói hỗ trợ dài hạn 90 tỷ Euro cho giai đoạn 2026 - 2027, nhằm mục đích phục hồi kinh tế và tăng cường năng lực quốc phòng cho Ukraine. Thông báo giải ngân này được đưa ra tại Hội nghị Tái thiết Ukraine diễn ra ở Ba Lan.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết khoản giải ngân đầu tiên trị giá 3,2 tỷ Euro đã được chuyển để hỗ trợ tài chính vĩ mô. Đây là một phần của gói vay 90 tỷ Euro mà EU cam kết dành cho Ukraine trong 2 năm tới. Bà von der Leyen nhấn mạnh nguồn vốn này nhằm giúp Ukraine duy trì ổn định tài chính, đồng thời hỗ trợ các nhu cầu cấp thiết trong giai đoạn chiến sự kéo dài.

Trong những ngày tới, EU sẽ tiếp tục giải ngân 6 tỷ Euro dành cho việc sản xuất thiết bị bay không người lái.

Ngoài khoản vay nói trên, Liên minh châu Âu cho biết quỹ đầu tư phục vụ tái thiết Ukraine đang sẵn sàng triển khai, với khả năng huy động thêm hàng trăm triệu Euro trong năm nay.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: AP)

Trước đó, Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề kinh tế Valdis Dombrovskis thông báo Ủy ban châu Âu (EC) và Ukraine vào ngày 20/5 đã ký bản ghi nhớ về việc cung cấp cho Kiev khoản vay 90 tỷ Euro (105,7 tỷ USD) trong giai đoạn 2026 - 2027.

Trên mạng xã hội X, ông Dombrovskis viết: “Với việc ký biên bản ghi nhớ về hỗ trợ tài chính vĩ mô hôm nay, chúng tôi chắc chắn tiến tới mục tiêu giải ngân đợt đầu tiên trong gói vay hỗ trợ Ukraine - hướng tới khoản ngân sách đầu tiên trong quý II như đã cam kết".

Quan chức EU tuyên bố khoản hỗ trợ này sẽ tăng cường khả năng phục hồi kinh tế của Ukraine, thúc đẩy nguồn thu trong nước và củng cố cuộc chiến chống tham nhũng.

Hôm 11/5, người phát ngôn EC Balazs Ujvari cho biết gần 6 tỷ Euro trong đợt giải ngân đầu tiên trị giá 9 tỷ Euro của khoản vay dành cho Ukraine sẽ được phân bổ cho lĩnh vực vũ khí. Và chỉ có 3 tỷ Euro được dùng để hỗ trợ ngân sách của chính quyền Kiev.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào ngày 26/2 thông báo hội đồng điều hành của quỹ này đã phê duyệt khoản vay 8,1 tỷ USD cho Ukraine, cho phép tiếp cận ngay lập tức khoảng 1,5 tỷ USD. Việc phê duyệt diễn ra vài ngày sau cột mốc tròn 4 năm kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia láng giềng.