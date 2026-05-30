Đại án Hermès bị 'rút ruột' 14 tỷ Euro: Khởi tố 3 luật sư, hé lộ âm mưu thâu tóm của tỷ phú LVMH

Các công tố viên Pháp vừa chính thức đưa thêm ba nghi phạm vào diện điều tra hình sự. Động thái này nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra mở rộng về sự biến mất bí ẩn của khối cổ phiếu Hermès trị giá hàng tỷ Euro, được cho là có liên quan đến thương vụ thâu tóm bất thành của ông chủ đế chế LVMH - tỷ phú Bernard Arnault.

Vụ án này bắt nguồn từ các đơn khiếu nại do Hermès đệ trình từ hơn một thập kỷ trước và được coi là một trong những bí ẩn kéo dài nhất trong lịch sử doanh nghiệp Pháp. Tâm điểm vụ án xoay quanh tung tích khối cổ phiếu khổng lồ của Nicolas Puech - người thừa kế dòng họ Hermès. Cơ quan chức năng đang ráo riết làm rõ liệu các cố vấn thân cận xung quanh ông Puech có cấu kết để ngầm tuồn số cổ phiếu này sang cho LVMH hay không, ngay trong giai đoạn tỷ phú Bernard Arnault âm thầm gom cổ phần nhằm nuốt chửng đối thủ.

Hôm thứ Sáu, Văn phòng công tố Paris xác nhận trong những tháng gần đây, các công tố viên Pháp đã khởi tố và đặt ba luật sư người Thụy Sĩ dưới sự điều tra chính thức với cáo buộc tham gia vào âm mưu chiếm đoạt cổ phiếu của ông Puech nhằm trục lợi cho LVMH.

Nghi phạm thứ tư, một cố vấn tài chính sừng sỏ của ông Puech, người bị nghi ngờ là kiến trúc sư trưởng đứng sau cánh màn dàn dựng vụ chiếm đoạt 6 triệu cổ phiếu Hermès (hiện có giá trị thị trường lên tới 14 tỷ Euro), đã tử vong vào năm ngoái.

Trước những diễn biến căng thẳng này, phía tập đoàn LVMH lập tức lên tiếng phản pháo vào thứ Sáu, khẳng định tập đoàn hoàn toàn không liên quan đến các hành vi nói trên và cho đến nay vẫn không hề biết số cổ phiếu của Nicolas Puech đã đi về đâu.

Cuộc chiến vương quyền giữa hai gia tộc xa xỉ

Số cổ phần của tỷ phú Arnault tại Hermès được phơi bày ra ánh sáng vào năm 2010 và từng đạt đỉnh ở mức xấp xỉ 23%. Tuy nhiên, sau một cuộc chiến pháp lý và truyền thông kéo dài, nghẹt thở giữa hai gia tộc quyền lực nhất ngành xa xỉ Pháp, LVMH đã buộc phải bán tháo toàn bộ số cổ phiếu này. Nỗ lực thâu tóm thù địch của LVMH đã bị gia tộc Hermès chặn đứng vững chãi, và bản thân tập đoàn của tỷ phú Arnault cũng đã bị cơ quan quản lý thị trường phạt nặng vào năm 2013 vì hành vi che giấu, không công bố thông tin đúng quy định trong quá trình âm thầm gom cổ phiếu.

Ông chủ đế chế LVMH - tỷ phú Bernard Arnault.

Hiện tại, các công tố viên Pháp đang tập trung mũi nhọn điều tra vào ba luật sư Thụy Sĩ bao gồm Alexandre Montavon, François Besse và Vanja Megevand với các cáo buộc sơ bộ về tội lừa đảo có tổ chức nhắm vào ông Puech. Riêng hai luật sư Montavon và Besse còn bị điều tra thêm về tội lạm dụng tín nhiệm nghiêm trọng và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo hệ thống luật pháp Pháp, việc bị đưa vào diện điều tra chính thức chưa đồng nghĩa với việc có tội và hiện vẫn chưa có bản cáo trạng cuối cùng nào được ban hành. Văn phòng công tố cho biết tất cả các nghi phạm đều phủ nhận mọi cáo buộc và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Cái chết bí ẩn của vị cố vấn trưởng

Nghi phạm thứ tư của vụ án, Eric Freymond, cố vấn tài chính thân cận của người thừa kế Hermès, từng bị đặt dưới sự giám sát tư pháp sau khi nộp tiền bảo lãnh vào năm 2025. Ông ta bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm, lợi dụng triệt để các quyền hạn mà ông Puech giao phó để thao túng các tài khoản tài chính và làm giả tài liệu chứng từ.

Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau khi bị khởi tố, Freymond đã tử vong sau khi bị một đoàn tàu tông trúng - một sự việc được truyền thông châu Âu đồng loạt đưa tin là tự sát. Trước đó vào năm 2018, Freymond từng bị cảnh sát tóm gọn ngay tại sân bay khi đang cố gắng lên máy bay bỏ trốn sang Nhật Bản, trước khi bị áp giải đến tòa để lấy lời khai.

Ông Nicolas Puech, người thừa kế 83 tuổi hiện đang sống ẩn dật tại Thụy Sĩ, trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với tạp chí L'Express của Pháp vào năm ngoái đã cay đắng thừa nhận rằng ông đã mất trắng toàn bộ khối tài sản khổng lồ của mình do những trò ma mãnh, thao túng của Freymond và các đồng phạm.

Năm 2025, ông Puech cũng đã đệ đơn kiện dân sự độc lập nhắm trực tiếp vào tỷ phú Bernard Arnault và tập đoàn LVMH để yêu cầu bồi thường cho số cổ phiếu bị mất tích. Phía LVMH ngay lập tức lên án gay gắt hành động này, gọi đó là những cáo buộc vô căn cứ nhằm xuyên tạc bản chất việc LVMH tham gia vào cơ cấu vốn của Hermès International, đồng thời tuyên bố bảo lưu mọi quyền pháp lý để bảo vệ danh tiếng của tập đoàn.

Theo: Financial Times, CNN