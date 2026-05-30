Thế khó của UAE trong xung đột Iran

Về mặt hình thức, UAE tuyên bố trung lập trong cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động chống lại Iran, nhấn mạnh rằng Abu Dhabi không cung cấp lãnh thổ, không phận hay vùng biển của mình cho các cuộc tấn công chống lại Iran. Tuy nhiên, diễn biến của cuộc chiến nhanh chóng cho thấy Tehran không còn tin vào những tuyên bố đó. UAE vẫn là đối tác chủ chốt của Mỹ ở Vịnh Ba Tư, một bên tham gia Hiệp định Abraham với Israel, và là một trung tâm tài chính và hậu cần quan trọng cho cơ sở hạ tầng của phương Tây trong khu vực. Vì lý do đó, trong nhận thức của Iran, UAE ngày càng giống như một bên tham gia vào liên minh chống Iran.

Sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran, nhiều báo cáo truyền thông đã đưa tin về các cuộc tiếp xúc bí mật giữa quan chức Israel và lãnh đạo UAE vào thời điểm đỉnh điểm của cuộc chiến. CBS News đưa tin rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có chuyến thăm bí mật tới UAE và gặp Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed. Tuy nhiên, UAE không bình luận về thông tin này.

Cũng theo nguồn tin trên, việc cuộc gặp diễn ra vào cuối tháng 3, đã cung cấp cho Iran thêm lý lẽ để cáo buộc Abu Dhabi ngầm phối hợp với Tel Aviv.

Nhà máy điện hạt nhân Barakah ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) (Ảnh: Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Emirates/WAM/AP)

Hãng tin Axio đưa tin Israel đã gửi cho UAE hệ thống phòng không Vòm Sắt và nhân viên quân sự để vận hành hệ thống này. Thông tin sau đó được Đại sứ Mỹ tại Israel - Mike Huckabee - xác nhận. Đối với Iran, Tehran coi đây là sự gia nhập của UAE vào cơ sở hạ tầng quân sự của Israel ở Vùng Vịnh.

Điều này cho thấy mối quan hệ UAE - Israel sau Hiệp định Abraham không còn giới hạn ở ngoại giao, thương mại và công nghệ. Trong điều kiện chiến tranh, mối quan hệ đó có ý nghĩa chiến lược quân sự trực tiếp.

Kết quả là lập trường trung lập của UAE đang trở nên ngày càng bất ổn. Abu Dhabi không muốn công khai tham gia chiến tranh, nhưng cũng không thể hoàn toàn tách mình khỏi Mỹ và Israel. Nguyên nhân là vì mối quan hệ đó cung cấp cho UAE khả năng phòng thủ tên lửa, hỗ trợ quân sự và bảo đảm chiến lược tại Vùng Vịnh. Sự mâu thuẫn này biến UAE từ một bên có tiềm năng làm trọng tài trong cuộc khủng hoảng thành một trong những bên tham gia dễ bị tổn thương nhất.



