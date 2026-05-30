Người đứng đầu Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (Association of European Businesses) Tadzio Schilling cho rằng, khi các công ty châu Âu quay trở lại Nga, mọi hoạt động hợp tác cần được thiết lập lại từ đầu.

Phát biểu ngày 30/5, trong cuộc trao đổi với RBC, ông Schilling ví tình huống này như một cuộc cãi vã trong hôn nhân: “Nếu vợ chồng muốn hòa giải, họ cần phải thực sự hòa giải. Không thể bước vào tương lai mà vẫn ngoái nhìn quá khứ. Quan điểm của chúng tôi là cần bắt đầu lại từ đầu, nếu thời điểm đó đến”.

Lãnh đạo AEB cho biết thêm, các doanh nghiệp và đối tác từ Liên minh châu Âu (EU) vẫn giữ thái độ tích cực về triển vọng hợp tác với Nga. Theo ông, việc tái lập liên hệ sẽ là “một bước tiến” mở ra các cơ hội trong tương lai.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết đại diện nhiều công ty Mỹ cũng bày tỏ quan tâm đến việc quay lại thị trường Nga. Các doanh nghiệp từ Estonia, Italy, Austria và Đức cũng có xu hướng tương tự.

Theo Đại sứ Nga tại Đức, những nỗ lực nhằm cô lập hoàn toàn Nga đã gây thiệt hại lớn hơn cho Đức. Ông cho rằng cách tiếp cận này khiến Đức mất đi một thị trường có sức mua lớn cũng như nguồn tài nguyên dồi dào.