Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp châu Âu muốn trở lại Nga nhưng phải 'làm lại từ đầu'

| | Tài chính quốc tế

GD&TĐ - Doanh nghiệp châu Âu bất ngờ phát tín hiệu muốn quay lại Nga, nhưng một đề xuất gây chú ý được đưa ra về cách nối lại quan hệ.

Doanh nghiệp châu Âu muốn trở lại Nga nhưng phải 'làm lại từ đầu'- Ảnh 1.

Người đứng đầu Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (Association of European Businesses) Tadzio Schilling cho rằng, khi các công ty châu Âu quay trở lại Nga, mọi hoạt động hợp tác cần được thiết lập lại từ đầu.

Phát biểu ngày 30/5, trong cuộc trao đổi với RBC, ông Schilling ví tình huống này như một cuộc cãi vã trong hôn nhân: “Nếu vợ chồng muốn hòa giải, họ cần phải thực sự hòa giải. Không thể bước vào tương lai mà vẫn ngoái nhìn quá khứ. Quan điểm của chúng tôi là cần bắt đầu lại từ đầu, nếu thời điểm đó đến”.

Lãnh đạo AEB cho biết thêm, các doanh nghiệp và đối tác từ Liên minh châu Âu (EU) vẫn giữ thái độ tích cực về triển vọng hợp tác với Nga. Theo ông, việc tái lập liên hệ sẽ là “một bước tiến” mở ra các cơ hội trong tương lai.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết đại diện nhiều công ty Mỹ cũng bày tỏ quan tâm đến việc quay lại thị trường Nga. Các doanh nghiệp từ Estonia, Italy, Austria và Đức cũng có xu hướng tương tự.

Theo Đại sứ Nga tại Đức, những nỗ lực nhằm cô lập hoàn toàn Nga đã gây thiệt hại lớn hơn cho Đức. Ông cho rằng cách tiếp cận này khiến Đức mất đi một thị trường có sức mua lớn cũng như nguồn tài nguyên dồi dào.

Theo IZ

Theo Hải Yến

Giáo Dục Thời Đại

Từ Khóa:
eu, nga, Estonia

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hé lộ lý do một quốc gia BRICS giữ hơn 2.300 tấn vàng trong kho, không phải để phi đô la hoá

Hé lộ lý do một quốc gia BRICS giữ hơn 2.300 tấn vàng trong kho, không phải để phi đô la hoá Nổi bật

Máy bay tiếp đất bằng bụng, nổ tung sau 17 giây, 179 người trong khoang thiệt mạng, trở thành thảm kịch hàng không nghiêm trọng nhất lịch sử đất nước

Máy bay tiếp đất bằng bụng, nổ tung sau 17 giây, 179 người trong khoang thiệt mạng, trở thành thảm kịch hàng không nghiêm trọng nhất lịch sử đất nước Nổi bật

Đảo ngược quá trình vốn có, chuyên gia Mỹ chế tạo "siêu nhãn" có thể nhìn xuyên thấu lòng đất

Đảo ngược quá trình vốn có, chuyên gia Mỹ chế tạo "siêu nhãn" có thể nhìn xuyên thấu lòng đất

20:07 , 30/05/2026
Hé lộ thiệt hại của quân đội Mỹ trong cuộc tấn công mới nhất do Iran thực hiện

Hé lộ thiệt hại của quân đội Mỹ trong cuộc tấn công mới nhất do Iran thực hiện

20:00 , 30/05/2026
Phát hiện tấm cọc Trung Quốc nặng 13.600 tấn ở giữa biển, cao hơn toà nhà 20 tầng, sắp hoàn thành nhiệm vụ lớn

Phát hiện tấm cọc Trung Quốc nặng 13.600 tấn ở giữa biển, cao hơn toà nhà 20 tầng, sắp hoàn thành nhiệm vụ lớn

19:49 , 30/05/2026
Mỹ 'vét sạch' kho tên lửa tấn công Iran, chuyên gia cảnh báo nguy cơ

Mỹ 'vét sạch' kho tên lửa tấn công Iran, chuyên gia cảnh báo nguy cơ

19:41 , 30/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên