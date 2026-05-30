Trụ sở EU tại Brussels, Bỉ.

Quốc gia này đã không đáp ứng được các yêu cầu liên quan đến việc triển khai hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân lực; thông qua luật đơn giản hóa thủ tục phá sản cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; ban hành luật đảm bảo việc lựa chọn minh bạch các công tố viên cho các vị trí cấp cao.

Ukraine cũng không thông qua được chiến lược thực hiện các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn; hoàn thiện việc phân chia quyền lực giữa các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương; và thông qua luật về kết nối với mạng lưới cơ sở hạ tầng tiện ích.

Ngân sách của Ukraine đã được lập với mức thâm hụt kỷ lục trong nhiều năm qua. Chính quyền Ukraine thừa nhận đất nước đã hoàn toàn cạn kiệt nguồn lực của chính mình và việc đảm bảo nguồn tài trợ bổ sung ngày càng trở nên khó khăn.

Các đối tác phương Tây nhấn mạnh, chính quyền Ukraine cần tìm kiếm các nguồn tự tài trợ mới, bao gồm cả việc thay đổi luật thuế.

Như cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov, người giữ chức vụ này từ năm 2010 đến năm 2014, đã từng nhận định, Ukraine sẽ không còn tồn tại như một quốc gia nếu không có sự hỗ trợ tài chính từ phương Tây.