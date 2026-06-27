Doanh thu hơn nửa tỷ USD nhưng nộp thuế chưa đầy 30 tỷ đồng, một doanh nghiệp thép Trung Quốc bị điều tra

Bộ Tài chính Indonesia đang điều tra một doanh nghiệp thép Trung Quốc ở Đông Jakarta sau khi kết quả điều tra sơ bộ cho thấy công ty này thu về gần 10 nghìn tỷ rupiah (557 triệu USD) doanh thu nhưng chỉ nộp chưa đến 20 tỷ rupiah (29,5 tỷ VNĐ) tiền thuế.

Bộ trưởng Tài chính Purbaya Yudhi Sadewa đã công bố những phát hiện này sau khi tiến hành kiểm tra đột xuất tại nhà máy của công ty ở khu công nghiệp Pulogadung, một trong những trung tâm sản xuất lớn nhất của Jakarta, vào thứ Năm (25/6).

Cuộc kiểm tra diễn ra sau khi bộ phát hiện dấu hiệu ban đầu về các hoạt động kinh doanh có thể là nguyên nhân dẫn tới việc công ty nộp ít thuế đi so với quy mô hoạt động.

Ông Purbaya cho biết: “Có những dấu hiệu ban đầu cho thấy công ty đã tham gia vào các hoạt động kinh doanh không công bằng, dẫn đến việc nộp thuế ít hơn, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp”.

“Chúng tôi đã yêu cầu công ty làm rõ vấn đề và cung cấp các tài liệu liên quan để có thể đánh giá một cách khách quan”.

Theo ông Purbaya, các nhà chức trách đã yêu cầu cung cấp một loạt các hồ sơ, bao gồm chứng từ nhập khẩu, hồ sơ cân đo và tiếp nhận hàng hóa, dữ liệu nhà cung cấp, hoá đơn thanh toán, tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, sổ sách bán hàng và mua hàng, hồ sơ hàng tồn kho và dữ liệu việc làm, bao gồm thông tin về lao động nước ngoài.

Bộ trưởng Tài chính cho biết chính phủ đang xem xét liệu một số cấu trúc giao dịch hoặc phương thức báo cáo nhất định có ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế của công ty hay không.

“Dựa trên dữ liệu sơ bộ, rõ ràng là số tiền thuế nộp thấp một cách không tương xứng so với doanh thu gần 10 nghìn tỷ rupiah”, ông nói.

“Số thuế đã nộp có thể chưa đến 20 tỷ rupiah. Con số này cực kỳ thấp đối với một doanh nghiệp có quy mô như vậy. Chúng tôi nghi ngờ có thể có những kẽ hở pháp luật được sử dụng để giảm số thuế phải nộp cho nhà nước.”

Ông Purbaya nhấn mạnh rằng cuộc điều tra không nhằm mục đích cản trở đầu tư nước ngoài hoặc nhắm vào các doanh nghiệp Trung Quốc đang hoạt động tại Indonesia.

Thay vào đó, mục tiêu của chính phủ là đảm bảo tất cả các công ty cạnh tranh trên cơ sở bình đẳng và tuân thủ các quy định về thuế và thương mại của Indonesia, bộ trưởng nhấn mạnh.

Ông Purbaya tuyên bố: “Tôi đã nhấn mạnh với công ty rằng chuyến thị sát không nhằm mục đích triệt đường hoạt động kinh doanh của họ. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo hoạt động kinh doanh được tiến hành một cách công bằng để sự cạnh tranh trong ngành thép của Indonesia vẫn được duy trì bình đẳng”.

Bộ trưởng tái khẳng định Indonesia vẫn chào đón các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm Trung Quốc, với điều kiện các công ty tuân thủ luật và quy định sở tại.

Theo Jakarta Globe﻿