Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nỗ lực sơ tán tàu khỏi Vịnh Ba Tư gặp thử thách

| | Tài chính quốc tế

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã tạm dừng nỗ lực sơ tán tàu thuyền và thủy thủ đoàn mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư sau khi một tàu container bị tấn công.

gần bờ biển Oman hôm 25-6. Một quan chức Mỹ tiết lộ với trang MS Now rằng Iran đứng sau vụ tấn công này.

Ông Arsenio Dominguez, Tổng Thư ký IMO, cho biết kế hoạch sơ tán được tạm dừng nhằm xác nhận lại rằng các biện pháp bảo đảm an toàn cần thiết vẫn tiếp tục đối với tàu nằm trong danh sách sơ tán và mọi tàu thuyền trong khu vực. Hồi đầu tuần này, IMO cho biết sáng kiến của họ sẽ hỗ trợ hàng trăm tàu thuyền và hàng ngàn thủy thủ mắc kẹt rời khỏi Vịnh Ba Tư. Tiến trình di chuyển sẽ sử dụng tuyến đường phía Bắc qua vùng biển Iran, hoặc tuyến đường phía Nam qua vùng biển Oman dưới sự giám sát của Mỹ.

Nỗ lực sơ tán tàu khỏi Vịnh Ba Tư gặp thử thách - Ảnh 1.

Các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi TP Bandar Abbas - Iran, hôm 17-6. Ảnh: AP

Quân đội Iran hôm 24-6 cảnh báo các tàu không được sử dụng tuyến hàng hải phía Nam do IMO phê duyệt, đồng thời tuyên bố mọi tuyến đường lưu thông mới qua eo biển Hormuz được thiết lập mà không có sự chấp thuận của Tehran là "không thể chấp nhận và nguy hiểm". Động thái này cho thấy Iran đang tìm cách siết chặt quyền kiểm soát tuyến đường vận chuyển năng lượng chiến lược này.

Bên cạnh đó, theo tờ The Wall Street Journal, Iran đang lên kế hoạch thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz và cho rằng bước đi này có thể mang lại nguồn thu đến 40 tỉ USD mỗi năm. Iran muốn tàu phải trả phí cho các dịch vụ như an ninh, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường khi đi qua đó. Sau khi ký với Mỹ thỏa thuận chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz gần đây, Iran được cho là đã thảo luận đề xuất này với các quốc gia vùng Vịnh và Trung Quốc. Iran cho biết nếu kế hoạch được thông qua, các quốc gia vùng Vịnh khác cũng nên tham gia thỏa thuận và nhận một phần nguồn thu.

Phản ứng trước vấn đề trên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo việc cho phép bất kỳ quốc gia nào thu phí tàu thuyền khi sử dụng các tuyến đường thủy quốc tế sẽ dẫn đến "tình trạng hỗn loạn" và tạo ra một tiền lệ nguy hiểm trên toàn cầu. Ngoài ra, mọi khoản phí mới đều có thể làm tăng chi phí vận tải biển và ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu.

Iran tấn công tàu chở dầu Mỹ trên Vịnh Ba Tư, ra tuyên bố về Eo biển Hormuz


Theo Xuân Mai

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ lại không kích Iran: 6 chiếc F-35 và F-16 oanh tạc 4 mục tiêu Iran trong 90 phút

Mỹ lại không kích Iran: 6 chiếc F-35 và F-16 oanh tạc 4 mục tiêu Iran trong 90 phút Nổi bật

Phát hiện 21 xe tải Trung Quốc di chuyển liên tục trong đêm chở theo hơn 1.100 tấn thiết bị, xây xong cây cầu chỉ trong 24 giờ

Phát hiện 21 xe tải Trung Quốc di chuyển liên tục trong đêm chở theo hơn 1.100 tấn thiết bị, xây xong cây cầu chỉ trong 24 giờ Nổi bật

Hàng nghìn trường học tại Pháp đóng cửa vì nắng nóng kỷ lục

Hàng nghìn trường học tại Pháp đóng cửa vì nắng nóng kỷ lục

11:28 , 27/06/2026
Tỷ phú đầu tư Phố Wall đưa ra dự báo 'sốc' về bitcoin: Vô giá trị, mang tính đầu cơ rồi sẽ dần chìm vào quên lãng

Tỷ phú đầu tư Phố Wall đưa ra dự báo 'sốc' về bitcoin: Vô giá trị, mang tính đầu cơ rồi sẽ dần chìm vào quên lãng

11:13 , 27/06/2026
Doanh thu hơn nửa tỷ USD nhưng nộp thuế chưa đầy 30 tỷ đồng, một doanh nghiệp thép Trung Quốc bị điều tra

Doanh thu hơn nửa tỷ USD nhưng nộp thuế chưa đầy 30 tỷ đồng, một doanh nghiệp thép Trung Quốc bị điều tra

10:40 , 27/06/2026
Giải ngân đợt đầu tiên trong gói vay 90 tỷ Euro cho Ukraine

Giải ngân đợt đầu tiên trong gói vay 90 tỷ Euro cho Ukraine

10:33 , 27/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên