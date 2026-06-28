Nga tuyên bố tìm ra cách đối phó UAV Hornet của Mỹ

Thông tin trên được chỉ huy Tiểu đoàn Pháo binh lựu pháo số 1 Krasnodar thuộc Cụm tác chiến "phía Nam", có mật danh Porog, công bố ngày 27/6.

Theo vị chỉ huy, đơn vị của ông đang sử dụng hệ thống bảo vệ nhiều lớp đã được áp dụng từ lâu cho các trận địa pháo. Hệ thống này được triển khai để đối phó với mọi loại UAV FPV của đối phương.

Ông Porog cho biết UAV Hornet của Mỹ thường xuyên xuất hiện trên chiến trường. Dù việc đối phó loại UAV này gặp nhiều khó khăn, các hệ thống tác chiến điện tử (EW) của Nga vẫn có thể chế áp hiệu quả. Theo ông, điều kiện quan trọng để đối phó thành công là kích hoạt thiết bị đúng thời điểm.

"Các trạm radar cũng có thể được phát hiện rất rõ, mọi dữ liệu đều được hiển thị trực tuyến trên bản đồ. Chúng không hề vô hình. Ban đầu, chúng gây nhiều lo ngại, nhưng hiện nay chúng tôi đã tìm ra cách đối phó và tiếp tục nâng cao năng lực", ông nói với RIA Novosti.

Trước đó, ngày 26/6, truyền thông Nga đưa tin các nhà phát triển nước này đã chế tạo hệ thống phóng lưới kép Duplet để đối phó UAV. Theo thông tin được công bố, loại vũ khí mới được phát triển sau khi Ukraine thay đổi chiến thuật, sử dụng đồng thời 2 UAV thay vì một chiếc để tấn công cùng một mục tiêu.