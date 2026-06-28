Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãnh đạo Hezbollah tuyên bố bác bỏ thỏa thuận hòa bình với Israel

| | Tài chính quốc tế

Lãnh đạo Hezbollah tuyên bố bác bỏ thỏa thuận hòa bình với Israel

ZLãnh đạo Hezbollah phản đối thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Lebanon và Israel, cho rằng văn kiện này đặt ra những điều kiện không thể chấp nhận.

Một lá cờ Hezbollah treo trên tòa nhà bị phá hủy bởi cuộc không kích của IDF, tại Sidon, Lebanon, ngày 23/6.

Lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem ngày 28/6 đã bác bỏ thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Lebanon và Israel, cho rằng văn kiện này nghiêng quá nhiều về phía Israel.

Thỏa thuận do Mỹ làm trung gian được các phái đoàn Israel và Lebanon ký tại Washington ngày 27/6, nhằm chấm dứt nhiều tháng giao tranh giữa Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Hezbollah ở miền Nam Lebanon. Tuy nhiên, thỏa thuận đã vấp phải làn sóng biểu tình tại thủ đô Beirut.

Theo nội dung thỏa thuận, IDF sẽ từng bước rút khỏi một số khu vực của Lebanon với điều kiện Hezbollah giải giáp và bàn giao các căn cứ cho quân đội Lebanon.

Trong tuyên bố, ông Qassem gọi thỏa thuận là "đáng xấu hổ", đồng thời cho rằng việc đàm phán trực tiếp với Israel chẳng khác nào "áp đặt sự đầu hàng và nhượng bộ vô điều kiện".

Ông nhấn mạnh việc gắn quá trình rút quân của IDF khỏi miền Nam Lebanon với yêu cầu Hezbollah giải giáp đã "vượt qua mọi giới hạn đỏ" và biến Lebanon thành "món đồ trong tay kẻ thù".

Theo ông, bất kỳ động thái nào hợp thức hóa sự kiểm soát của Israel đối với lãnh thổ Lebanon đều có thể mở đường cho một cuộc chiếm đóng hoặc sáp nhập kéo dài.

Trước đó, trong cuộc họp báo tối 27/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi thỏa thuận là "một đòn giáng mạnh vào Iran và Hezbollah".

Mặc dù Israel cam kết trong thỏa thuận rằng nước này "không có tham vọng lãnh thổ" tại Lebanon, ông Netanyahu khẳng định IDF sẽ tiếp tục hiện diện tại Lebanon "chừng nào còn cần thiết".

Israel mở rộng chiến dịch quân sự tại Lebanon từ đầu tháng 3 sau khi Hezbollah phóng rocket vào Israel trong thời gian diễn ra cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Theo Bộ Y tế Lebanon và Liên Hợp Quốc, các cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 4.200 người thiệt mạng và khoảng 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran phụ thuộc vào diễn biến tại Lebanon, khi Iran coi việc Israel chấm dứt các chiến dịch quân sự là một trong những điều kiện quan trọng để đạt được hòa bình.

Theo RT

Theo Hải Yến

Giáo dục và Thời đại

Từ Khóa:
Israel, Lebanon

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quan chức Fed bất ngờ thay đổi quan điểm, dự báo ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất trong năm nay: Kỳ vọng siết chặt chính sách tăng vọt lên 67%

Quan chức Fed bất ngờ thay đổi quan điểm, dự báo ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất trong năm nay: Kỳ vọng siết chặt chính sách tăng vọt lên 67% Nổi bật

Doanh thu hơn nửa tỷ USD nhưng nộp thuế chưa đầy 30 tỷ đồng, một doanh nghiệp thép Trung Quốc bị điều tra

Doanh thu hơn nửa tỷ USD nhưng nộp thuế chưa đầy 30 tỷ đồng, một doanh nghiệp thép Trung Quốc bị điều tra Nổi bật

Người đàn ông mất 20 người thân sau thảm họa động đất kép kinh hoàng tại Venezuela

Người đàn ông mất 20 người thân sau thảm họa động đất kép kinh hoàng tại Venezuela

12:24 , 28/06/2026
Phát hiện "thiên nhãn" của Trung Quốc ai cũng tới xem được: Phải chấp nhận quy định khác lạ

Phát hiện "thiên nhãn" của Trung Quốc ai cũng tới xem được: Phải chấp nhận quy định khác lạ

11:39 , 28/06/2026
Iran trả đũa Mỹ, tấn công các cơ sở quân sự tại Kuwait và Bahrain

Iran trả đũa Mỹ, tấn công các cơ sở quân sự tại Kuwait và Bahrain

11:23 , 28/06/2026
Trung Quốc xác nhận phi công thiệt mạng vụ máy bay đâm tháp chọc trời

Trung Quốc xác nhận phi công thiệt mạng vụ máy bay đâm tháp chọc trời

10:58 , 28/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên