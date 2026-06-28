Lãnh đạo Hezbollah tuyên bố bác bỏ thỏa thuận hòa bình với Israel

Một lá cờ Hezbollah treo trên tòa nhà bị phá hủy bởi cuộc không kích của IDF, tại Sidon, Lebanon, ngày 23/6.

Lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem ngày 28/6 đã bác bỏ thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Lebanon và Israel, cho rằng văn kiện này nghiêng quá nhiều về phía Israel.

Thỏa thuận do Mỹ làm trung gian được các phái đoàn Israel và Lebanon ký tại Washington ngày 27/6, nhằm chấm dứt nhiều tháng giao tranh giữa Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Hezbollah ở miền Nam Lebanon. Tuy nhiên, thỏa thuận đã vấp phải làn sóng biểu tình tại thủ đô Beirut.

Theo nội dung thỏa thuận, IDF sẽ từng bước rút khỏi một số khu vực của Lebanon với điều kiện Hezbollah giải giáp và bàn giao các căn cứ cho quân đội Lebanon.

Trong tuyên bố, ông Qassem gọi thỏa thuận là "đáng xấu hổ", đồng thời cho rằng việc đàm phán trực tiếp với Israel chẳng khác nào "áp đặt sự đầu hàng và nhượng bộ vô điều kiện".

Ông nhấn mạnh việc gắn quá trình rút quân của IDF khỏi miền Nam Lebanon với yêu cầu Hezbollah giải giáp đã "vượt qua mọi giới hạn đỏ" và biến Lebanon thành "món đồ trong tay kẻ thù".

Theo ông, bất kỳ động thái nào hợp thức hóa sự kiểm soát của Israel đối với lãnh thổ Lebanon đều có thể mở đường cho một cuộc chiếm đóng hoặc sáp nhập kéo dài.

Trước đó, trong cuộc họp báo tối 27/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi thỏa thuận là "một đòn giáng mạnh vào Iran và Hezbollah".

Mặc dù Israel cam kết trong thỏa thuận rằng nước này "không có tham vọng lãnh thổ" tại Lebanon, ông Netanyahu khẳng định IDF sẽ tiếp tục hiện diện tại Lebanon "chừng nào còn cần thiết".

Israel mở rộng chiến dịch quân sự tại Lebanon từ đầu tháng 3 sau khi Hezbollah phóng rocket vào Israel trong thời gian diễn ra cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Theo Bộ Y tế Lebanon và Liên Hợp Quốc, các cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 4.200 người thiệt mạng và khoảng 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran phụ thuộc vào diễn biến tại Lebanon, khi Iran coi việc Israel chấm dứt các chiến dịch quân sự là một trong những điều kiện quan trọng để đạt được hòa bình.