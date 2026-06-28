Người đàn ông mất 20 người thân sau thảm họa động đất kép kinh hoàng tại Venezuela

Người dân dùng tay không đào bới đống đổ nát

Theo truyền thông địa phương, tính đến ngày 28/6, số người thiệt mạng sau hai trận động đất liên hoàn đã tăng vọt lên con số 1.430. Ba ngày sau thảm hoạ, các gia đình đã trình báo ít nhất 68.900 người mất tích tại quốc gia Nam Mỹ này.

Khi thời gian vàng cứu hộ 72 giờ dần trôi qua, nhiều người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất đã tự mang theo búa, xẻng, máy cắt và thậm chí dùng tay không để đào bới các đống đổ nát với hy vọng tìm thấy người thân còn sống.

Người dân tìm kiếm trong những toà nhà đổ nát (Ảnh: Reuters)

Tại bang La Guaira, một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, bà Nazareth Jimenez đứng trước đống bê tông đổ sập, dõi theo những người hàng xóm dùng búa và máy cắt phá các mảng xi măng để tìm kiếm anh chị em cùng các cháu của bà đang mắc kẹt bên dưới.

Trong nước mắt, bà nói: "Lạy Chúa, chúng tôi phải làm thế nào để đưa họ ra ngoài?" Đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ: "Bên trong vẫn còn người sống."

Ông Omar Reyes cũng chịu mất mát nặng nề khi khoảng 20 người thân trong gia đình thiệt mạng sau thảm họa. Đi ngang qua đống đổ nát nơi hai người con của mình tử vong, ông nghẹn ngào: "Giờ tôi chỉ còn lại một mình trên đời."

Trong khi đó, chị Yuleidy Cadenas (28 tuổi) kể rằng đã chạy chân trần thoát khỏi tòa nhà đang sụp đổ và tận mắt chứng kiến khu chung cư 12 tầng nơi mẹ sinh sống bị nghiền nát như một chồng bánh kếp. Chị leo lên đống đổ nát liên tục gọi tên mẹ, em trai và con trai nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.

"Tôi sẽ đứng ở đây chờ họ," chị bật khóc.

Theo ước tính của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), khoảng 6,76 triệu người có thể đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa, riêng khu vực Caracas có khoảng 2 triệu người chịu tác động.

Bà Loyce Pace, Giám đốc khu vực châu Mỹ của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, cho biết nhiều người đến nay vẫn không dám quay trở về nơi từng là nhà của mình.

Tối 26/6, chính quyền Venezuela tuyên bố áp dụng kiểm soát quân sự tại bang La Guaira. Người bên ngoài muốn vào khu vực này phải xin giấy phép nhằm tránh tình trạng hỗn loạn ảnh hưởng đến công tác cứu hộ.

Hơn 1.800 nhân viên cứu hộ quốc tế đang tới Venezuela

Chính phủ Venezuela cho biết 861 tình nguyện viên quốc tế từ Mexico, Mỹ, El Salvador, Thụy Sĩ, Colombia và nhiều quốc gia khác đang trên đường tới vùng thiên tai và dự kiến sẽ đến trong vài giờ hoặc vài ngày tới.

Liên Hợp Quốc cũng thông báo khoảng 1.000 nhân viên ứng phó khẩn cấp thuộc 25 đội tìm kiếm cứu nạn quốc tế đang được triển khai đến Venezuela để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez cho biết bà đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio để xác nhận cam kết của Washington về việc cử đội cứu hộ cùng hàng cứu trợ tới Venezuela.

Theo giới quan sát, thảm họa lần này đặt ra thách thức rất lớn đối với chính quyền của bà Rodríguez. Sau khi cựu Tổng thống Nicolás Maduro bị quân đội Mỹ bắt giữ hồi tháng 1, bà lên nắm quyền với sự hậu thuẫn của Mỹ trong bối cảnh Venezuela đã trải qua hơn một thập kỷ khủng hoảng kinh tế và chia rẽ chính trị sâu sắc.

Trận động đất mới tiếp tục giáng đòn mạnh vào nền kinh tế vốn mong manh của quốc gia Nam Mỹ, trong khi dư luận quốc tế đang theo dõi liệu chính quyền mới có thể thực hiện các cam kết về phục hồi kinh tế và ổn định xã hội hay không.

Nguồn: ETtoday