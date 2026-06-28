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Động đất kinh hoàng ở Venezuela: 920 người thiệt mạng, bệnh viện quá tải

| | Tài chính quốc tế

Lực lượng cứu hộ Venezuela chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót sau hai trận động đất mạnh hôm 24/6, khi số người thiệt mạng đã lên đến 920.

Lực lượng cứu hộ Venezuela đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót sau hai trận động đất mạnh xảy ra hôm 24/6, trong bối cảnh các dư chấn liên tiếp và tình trạng thiếu thiết bị hạng nặng khiến công tác cứu nạn gặp vô vàn khó khăn.

Theo cơ quan chức năng, số người thiệt mạng do các trận động đất đã tăng lên ít nhất 920 người, trong khi hàng nghìn người khác bị thương hoặc vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Động đất kinh hoàng ở Venezuela: 920 người thiệt mạng, bệnh viện quá tải- Ảnh 1.

Người bị thương được điều trị sau trận động đất tại Venezuela. (Ảnh: Reuters)

Bà Loyce Pace, Giám đốc phụ trách khu vực châu Mỹ của Hội Chữ thập đỏ, cho biết các dư chấn xảy ra gần như liên tục kể từ sau hai trận động đất lớn hôm 24/6, buộc các đội cứu hộ phải hết sức thận trọng khi tiếp cận những khu vực bị tàn phá.

“Tôi không nghĩ mọi người nhận thức đầy đủ mức độ thường xuyên của mối đe dọa này. Mỗi lần chúng tôi gọi điện cho các đội cứu hộ tại hiện trường đều xuất hiện những rung chấn mới. Điều đó thực sự đáng sợ”, bà Pace nói với CNN .

Theo bà, tình trạng này không chỉ làm chậm tiến độ tìm kiếm người sống sót mà còn khiến việc đánh giá thiệt hại và phân phát hàng cứu trợ trở nên nguy hiểm hơn.

Người dân cũng được khuyến cáo không nên vội vàng quay trở lại nhà cửa bị hư hại. “Mọi người đều muốn trở về nhà và cảm thấy an toàn trở lại, nhưng nhiều công trình đang trong tình trạng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chúng ta cần hết sức cẩn trọng trong những tuần tới”, bà nhấn mạnh.

Động đất kinh hoàng ở Venezuela: 920 người thiệt mạng, bệnh viện quá tải- Ảnh 2.

Bên ngoài một bệnh viện sau trận động đất. (Ảnh: Reuters)

Do lo ngại dư chấn tiếp diễn, nhiều gia đình vẫn phải ngủ ngoài trời. Chính quyền đang thiết lập các khu trú ẩn tạm thời, song sẽ cần thêm thời gian để bảo đảm tất cả người dân đều được tiếp cận.

Bà Pace cho biết tâm lý lo lắng hiện bao trùm nhiều cộng đồng, kể cả các tình nguyện viên cứu trợ. Một số thành viên Hội Chữ thập đỏ vẫn chưa tìm thấy người thân hoặc đã mất nhà cửa, nhưng vẫn lập tức tham gia hỗ trợ công tác cứu nạn.

“Thực sự, mọi thứ đang quá sức chịu đựng”, bà nói.

Các bệnh viện Venezuela trở nên quá tải khi số người bị thương tăng mạnh. Nhiều người tiếp tục mòn mỏi chờ tin tức về người thân mất tích. Tại một số địa phương, người dân buộc phải tự huy động lực lượng để dọn dẹp đống đổ nát và tìm kiếm nạn nhân.

Động đất kinh hoàng ở Venezuela: 920 người thiệt mạng, bệnh viện quá tải- Ảnh 3.

Trận động đất kép gây thiệt hại nặng nề. (Ảnh: Reuters)

Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela Oliver Blanco cho biết hơn 1.600 nhân viên cứu hộ quốc tế đã đến nước này trên 17 chuyến bay trong ngày 27/6 để hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu nạn.

Theo ông, khoảng 25 chuyến bay khác sẽ tiếp tục hạ cánh trong vòng 24 giờ tới. Các đội cứu hộ đến từ Mỹ, Mexico, El Salvador, Thụy Sĩ, Colombia, Tây Ban Nha, Ecuador, Chile, Cộng hòa Dominica và Panama đã bắt đầu tham gia hoạt động tại hiện trường.

Sẽ có thêm khoảng 10 quốc gia khác tham gia chiến dịch cứu hộ trong những ngày tới.

Theo Phương Anh/ VTC News

VTC News

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