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Nhiều tướng lĩnh, quan chức cấp cao Trung Quốc bị bãi nhiệm khỏi Quốc hội

| | Tài chính quốc tế

Trung Quốc đã bãi nhiệm sáu sĩ quan quân đội, cùng cựu lãnh đạo cơ quan quản lý tài chính Li Yunze và ủy viên Bộ Chính trị Ma Xingrui khỏi các vị trí trong Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội), cơ quan lập pháp cao nhất của nước này.

Thông tin trên được Tân Hoa Xã đăng tải ngày 26/7, trích dẫn một thông báo từ Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, trong đó không nêu lý do cho việc bãi nhiệm.

Nhiều tướng lĩnh, quan chức cấp cao Trung Quốc bị bãi nhiệm khỏi Quốc hội- Ảnh 1.

Nhiều tướng lĩnh, quan chức cấp cao Trung Quốc bị bãi nhiệm khỏi Quốc hội- Ảnh 2.

Người đứng đầu Cục Quản lý Tài chính Quốc gia (NFRA) Li Yunze (trái) và Cựu Bí thư Tân Cương Ma Xingrui (phải). (Ảnh: Reuters)

Trong số các sĩ quan bị bãi nhiệm, có tướng Xu Xueqiang, người đứng đầu Cục Phát triển Trang thiết bị thuộc Quân ủy Trung ương, một cơ quan quân sự cấp cao có nhiệm vụ giám sát việc phát triển, mua sắm và thử nghiệm trang thiết bị cho quân đội Trung Quốc.

Ông Xu cũng đồng thời giữ vị trí người đứng đầu Chương trình Không gian có người lái của Trung Quốc từ năm 2022.

Cùng bị bãi nhiệm có tướng Li Fengbiao thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Tây, tướng Guo Puxiao thuộc lực lượng Không quân, ông Wang Kangping thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông, ông Zhang Minghua thuộc lực lượng Không gian mạng, và ông Yin Hongxing thuộc Lục quân.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

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