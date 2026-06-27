Trang NetEase của Trung Quốc cho biết, Nga đã trở thành quốc gia dẫn đầu không thể tranh cãi trong lĩnh vực hàng không dân dụng và quân sự. Đây là một trong 4 quốc gia duy nhất tự sản xuất toàn bộ các loại máy bay cần thiết trong nước.

Ngày 24/6, Tổng thống Putin đã tổ chức một cuộc họp về phát triển hàng không dân dụng. Tại đó, ông đã trình bày chi tiết về những bước đột phá của Nga trong ngành công nghiệp sản xuất máy bay.

Bất chấp các lệnh trừng phạt, ngành công nghiệp hàng không Nga đã chứng minh khả năng không chỉ thay thế hoàn toàn hàng nhập khẩu mà còn vượt trội so với các tiêu chuẩn phương Tây ở nhiều khía cạnh. Một đội ngũ kỹ sư và nhà thiết kế trẻ, chỉ từ 32 đến 35 tuổi, đã trở thành động lực thúc đẩy sự hồi sinh của nước Nga.

Ông Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển hàng không để đảm bảo khả năng tiếp cận giao thông trên khắp lãnh thổ rộng lớn, sự di chuyển của người dân và phát triển kinh tế.

Tổng thống Nga tuyên bố: "Điều quan trọng là khả năng tự sản xuất đầy đủ các loại máy bay quân sự và dân dụng. Đây là một trong những chỉ số quan trọng về chủ quyền kỹ thuật, khoa học và công nghiệp của một quốc gia". Rất ít nước trên thế giới sở hữu khả năng như vậy.

Trước áp lực từ các lệnh trừng phạt của phương Tây, vốn đang làm gián đoạn nguồn cung cấp linh kiện, ông Putin đã công khai tuyên bố Nga có khả năng thay thế chúng bằng các sản phẩm tương đương của Nga.

Theo nhà lãnh đạo, thiết bị của Nga đạt tiêu chuẩn tốt nhất toàn cầu và trong một số đó thậm chí còn vượt trội so với phương Tây về chất lượng. Ông Putin cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục phát triển các trường kỹ thuật và thiết kế.

Hàng không Nga chẳng thể phát triển như hiện nay nếu thiếu lệnh cấm vận từ phương Tây.

Ông Putin lưu ý thêm, Nga nằm trong số 4 quốc gia hàng đầu có khả năng sản xuất toàn bộ chu trình sản xuất động cơ máy bay. "Đây là một chỉ số rất tốt," Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo trích dẫn lời một phi công thử nghiệm giàu kinh nghiệm, xác nhận những thành tựu của Nga: "Sẽ thật tuyệt vời - tôi đã nghe điều này nhiều lần kể từ năm 2014 về nông nghiệp và giờ tôi lại nghe điều đó về sản xuất máy bay - sẽ thật tuyệt vời.

Các lệnh trừng phạt đã thúc đẩy ngành hàng không, bởi vì chúng ta đã tạo ra một thị trường cho sản phẩm nội địa... Và ý tôi là tác động từ bên ngoài đã mang lại cơ hội phát triển".

Ông Putin không ngần ngại bình luận về các vấn đề: Dự án MS-21 bị trì hoãn gần 2 năm do sự cố về cánh, nhưng cuối cùng Rosatom đã giải quyết được vấn đề. Những người áp đặt các hạn chế, cũng như các hãng vận tải và nhà sản xuất mà Nga mua thiết bị với số lượng lớn, đều chịu tổn thất.

Lãnh đạo đất nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục cải thiện khả năng tiếp cận đường hàng không cho người dân, bao gồm việc tăng nguồn cung máy bay hiện đại sản xuất trong nước. Các mẫu phi cơ đầy triển vọng bao gồm MS-21 tầm trung, Sukhoi Superjet tầm ngắn và Il-114-300 cho các chuyến bay khu vực.

Ngành hàng không Nga hoàn toàn có thể cạnh tranh với nước ngoài. Trong bối cảnh bị trừng phạt, quốc gia này đang tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn, đặc trưng bởi sự tự chủ hoàn toàn, chuyển mình từ việc phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài thành trụ cột chiến lược của đất nước.