Phương Tây thất bại khi không thể bóp nghẹt tài chính và kinh tế Nga

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Bộ Ngoại giao Nga - ông Alexander Trofimov.

"Chúng ta đã vượt qua được cuộc tấn công kinh tế chớp nhoáng do lệnh trừng phạt gây ra nhờ những nỗ lực kiên định của chính phủ, xã hội và cộng đồng doanh nghiệp Nga.

Những nỗ lực nhằm bóp nghẹt Nga về mặt tài chính và kinh tế đã và sẽ vẫn không thành công. Tất nhiên, không thể nói những biện pháp này hoàn toàn không có tác động hay không gây ra tổn thất nào.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt là các đối thủ và kẻ thù của chúng ta đã không đạt được mục tiêu của họ thông qua những biện pháp này", Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Bộ Ngoại giao Nga Alexander Trofimov nói.

Theo ông Trofimov, các biện pháp cưỡng chế đơn phương của phương Tây chỉ là công cụ để gây áp lực lên các quốc gia khác nhau.

"Trong trường hợp của Nga, đây là một nỗ lực nhằm buộc chúng tôi phải khuất phục, nhượng bộ về chính trị và tuân thủ các điều kiện và trật tự mà phương Tây đã và đang áp đặt.

Nhìn chung, những biện pháp cưỡng chế đơn phương là công cụ được sử dụng chống lại các đối thủ địa chính trị. Nhưng khi nói đến Nga, những tính toán này không còn đúng nữa", nhà ngoại giao nhấn mạnh.

"Nga có thể là quốc gia đứng đầu về số lượng lệnh trừng phạt áp đặt, nhưng chúng ta không đơn độc. Hãy xem xét Belarus hay Iran chẳng hạn. Các lệnh trừng phạt đã được áp đặt lên họ trước khi áp đặt lên Nga.

Chúng ta cũng không thể quên Cuba, quốc gia đã phải chịu đựng gánh nặng trừng phạt trong nhiều thập kỷ. Ngoài ra còn có Trung Quốc, quốc gia mà áp lực đang ngày càng gia tăng", ông Trofimov lưu ý.

Những bình luận này được nhà ngoại giao Nga đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với TASS bên lề một cuộc đối thoại chuyên gia do Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai tổ chức hôm 25/6.