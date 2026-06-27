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Sóng nhiệt dữ dội thổi lửa khắp châu Âu, hơn 200 người thiệt mạng

| | Tài chính quốc tế

Tây Ban Nha ghi nhận số người thiệt mạng cao nhất khi nhiệt độ vượt ngưỡng 40°C tại nhiều khu vực trên lục địa, gợi lại ký ức về mùa hè thảm khốc năm 2003.

Đợt nắng nóng gay gắt khiến hàng trăm người tử vong trên khắp châu Âu trong tuần này, trong đó Tây Ban Nha là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất khi nhiệt độ vượt quá 40°C và nhiều kỷ lục khí tượng bị xô đổ.

Theo hệ thống giám sát của Tây Ban Nha, hơn 200 ca tử vong được xác định có liên quan đến nắng nóng cực đoan. Đức ghi nhận hơn 20 trường hợp tử vong, nhiều người trong số đó bị đuối nước khi tìm cách giải nhiệt tại sông, hồ và bể bơi. Pháp xác nhận một số trường hợp tử vong do nắng nóng, bao gồm cả trẻ em, trong khi Italy cũng báo cáo nhiều ca tử vong khi các bệnh viện tiếp nhận ngày càng nhiều bệnh nhân bị say nắng và mất nước.

Người dân giải nhiệt tại Paris, Pháp. (Ảnh: Reuters)

Đợt nắng nóng bao trùm phần lớn Tây Âu và Nam Âu. Paris ghi nhận ngày tháng 6 nóng nhất trong lịch sử với mức nhiệt 40,9°C, còn Anh thiết lập mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 6 là 36,4°C. Thụy Sĩ cũng phá kỷ lục nhiệt độ tháng 6, buộc chính quyền nhiều nơi phải ban bố cảnh báo đỏ, đóng cửa trường học, hủy các chuyến tàu và khuyến cáo người dân ở trong nhà vào những thời điểm nóng nhất trong ngày.

Các nhà khí tượng học cho rằng hiện tượng này xuất phát từ một “vòm nhiệt” kéo dài, giữ khối không khí nóng phía trên châu Âu và ngăn cản các hệ thống thời tiết mát hơn xâm nhập. Điều kiện thời tiết đặc biệt nguy hiểm tại các đô thị đông dân cư, nơi bê tông và nhựa đường giữ nhiệt suốt đêm, khiến người dân hầu như không được giải nhiệt ngay cả sau khi mặt trời lặn.

Số người thiệt mạng ngày càng tăng gợi lại ký ức về đợt nắng nóng thảm khốc năm 2003 tại châu Âu, vốn được cho là đã khiến hàng chục nghìn người tử vong vượt mức bình thường và trở thành một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của lục địa này.

Các chuyên gia nhận định châu Âu vẫn đặc biệt dễ tổn thương trước nắng nóng cực đoan bởi phần lớn nhà ở được thiết kế để giữ ấm trong mùa đông lạnh giá, thay vì làm mát vào mùa hè. Không giống Bắc Mỹ và nhiều khu vực ở châu Á, điều hòa nhiệt độ trong các hộ gia đình vẫn chưa phổ biến tại nhiều quốc gia châu Âu, khiến hàng triệu người đối mặt với rủi ro trong các đợt nắng nóng kéo dài.

Chính phủ các nước cảnh báo số người tử vong có thể còn tiếp tục tăng nếu nắng nóng chưa suy giảm, đồng thời kêu gọi người dân uống đủ nước, hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời gian nhiệt độ lên cao và đặc biệt quan tâm tới người cao tuổi cũng như các nhóm dễ bị tổn thương khác.

Theo Phương Anh/ VTC News

VTC News

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