Hàng chục nghìn CĐV Na Uy gây choáng váng, tạo một khoảnh khắc đẹp như tranh vẽ tại World Cup khi nhìn từ trên cao

Sáng ngày 27/6 (giờ Việt Nam), trận đấu giữa Na Uy 1-4 Pháp tại vòng bảng World Cup 2026 không chỉ cống hiến những màn so tài đỉnh cao dưới sân cỏ, mà còn chứng kiến một bữa tiệc mãn nhãn, mãn nhĩ trên các khán đài sân vận động Gillette (Boston, Mỹ). Làn sóng cổ động viên Na Uy đã tạo nên một cơn sốt lan tỏa toàn cầu nhờ tinh thần rực lửa và bản sắc văn hóa độc nhất vô nhị.

Sau gần ba thập kỷ vắng bóng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sự trở lại của Na Uy tại World Cup 2026 mang theo khát vọng cháy bỏng của cả một thế hệ. Điều đó được thể hiện rõ nét qua "biển đỏ" cuồng nhiệt phủ kín các góc khán đài tại Boston. Ngay từ trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, hàng vạn người hâm mộ Na Uy trong sắc áo truyền thống đã biến một góc sân Gillette thành "thánh địa" của riêng mình. Điểm nhấn không thể trộn lẫn chính là những chiếc mũ sừng chiến binh Viking kiêu hãnh xuất hiện dày đặc, tái hiện hình ảnh những viễn chinh cổ đại đầy dũng mãnh trên đất Mỹ.

Không khí bên ngoài sân trước trận đấu (Video: IG)

Khoảnh khắc thực sự làm bùng nổ truyền thông quốc tế và chiếm trọn "spotlight" của trận đấu chính là màn tiếp lửa mang tên "Chèo thuyền Viking". Từ góc nhìn trên cao, hàng nghìn CĐV Na Uy ngồi san sát nhau, tạo nên một khối thống nhất kỷ luật đến nghẹt thở. Theo nhịp trống thúc dồn dập do các thủ lĩnh trên khán đài bắt nhịp, toàn bộ đám đông đồng loạt ngả người, thực hiện động tác chèo thuyền nhịp nhàng và hô vang khẩu hiệu truyền thống. Hiệu ứng thị giác cộng hưởng từ hàng vạn con người tạo nên một làn sóng nhấp nhô vô cùng ngoạn mục, trông xa như một chiếc thuyền rồng khổng lồ đang rẽ sóng ra khơi.

Khoảnh khắc từ nhìn trên cao

CĐV Na Uy tạo nên bầu không khí sôi động trên khán đài

Những đoàn người chèo thuyền hừng hực khí thế

Họ tạo thành làn sóng cổ vũ đặc trưng

Không khí tưng bừng trên khán đài

Hàng ngàn CĐV đều tăm tắp

Khán đài kín chỗ với hàng vạn CĐV

Cầu thủ hai đội tưởng niệm nạn nhân do động đất ở Venezuela

Sự cuồng nhiệt, văn minh nhưng đầy máu lửa của người hâm mộ Na Uy đang chứng minh rằng, họ đến với World Cup 2026 không chỉ để xem bóng đá. Họ đến để mang theo di sản, biến giải đấu năm nay thành sân khấu tôn vinh tinh thần chiến binh Viking bất diệt.