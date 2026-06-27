Chạy đua cứu hộ ở Venezuela

Lực lượng cứu hộ và người dân đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm và giải cứu những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập sau 2 trận động đất lớn ở Venezuela hôm 24-6. Nhiều tòa nhà bị nứt, đổ sập hoặc nghiêng chực chờ đổ sau khi 2 trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra chỉ cách nhau chưa đầy một phút. Đây là hai trong số những trận động đất mạnh nhất ở nước này trong hơn một thế kỷ qua.

Bộ trưởng Y tế Venezuela Carlos Alvarado cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 235, trong khi khoảng 4.300 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có công dân của Brazil, Trung Quốc, Ý và Bồ Đào Nha. Theo AP, con số thương vong được dự báo còn tăng khi hàng ngàn người vẫn còn mất tích

Đống đổ nát của một tòa nhà bị sập trong trận động đất tại bang La Guaira - Venezuela hôm 25-6. Ảnh: AP

Bang La Guaira là một trong những nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello cho biết hơn 100 tòa nhà bị sập và ít nhất 70.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng tại đó. La Guaira cũng là nơi đặt sân bay quốc tế chính của Venezuela song nơi này đã phải đóng cửa do hư hại sau động đất, khiến công tác cứu hộ và cứu trợ gặp thêm thách thức.

Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez hôm 25-6 đến thị sát La Guaira sau khi bang này được tuyên bố là "vùng thảm họa". Bà Rodriguez cho biết chính phủ sẽ thành lập quỹ tái thiết trị giá 200 triệu USD để khôi phục các bệnh viện và nhà ở bị hư hại. Nhà lãnh đạo này cũng kêu gọi các doanh nghiệp huy động thiết bị xây dựng hạng nặng để phục vụ công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Các dư chấn mạnh vẫn tiếp tục làm rung chuyển Venezuela trong ngày 25-6. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết có 99% khả năng quốc gia Nam Mỹ này sẽ hứng chịu ít nhất một dư chấn mạnh 4 độ trong tuần tới và 24% khả năng xảy ra một dư chấn mạnh 6 độ. Venezuela hiện chưa có hệ thống cảnh báo sớm động đất, vốn hoạt động bằng cách sử dụng các cảm biến để phát hiện những sóng địa chấn đầu tiên.

Nhiều nước và tổ chức đã gửi đề nghị, cử lực lượng hỗ trợ và cam kết viện trợ cho Venezuela. Liên hợp quốc cho biết đang điều phối việc triển khai các đội tìm kiếm và cứu nạn đến Venezuela. Ông Tom Fletcher, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo kiêm Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp, nhận định việc khắc phục hậu quả thảm họa trên sẽ cần đến những nỗ lực chung ở quy mô lớn.

Trong khi đó, Mỹ đang triển khai các đội cứu hộ tinh nhuệ, nguồn lực y tế và hỗ trợ nhân đạo tới Venezuela, đồng thời thông báo sẽ cung cấp 150 triệu USD viện trợ cho Caracas. Quân đội Mỹ cũng điều động lực lượng trong khu vực tham gia hỗ trợ hoạt động cứu trợ, trong đó có tàu vận tải đổ bộ USS Fort Lauderdale và máy bay vận tải quân sự. Ngoài ra, theo đài CNN, Bộ Tài chính Mỹ tạm thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt Venezuela nhằm tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ.

Brazil sẽ triển khai một bệnh viện dã chiến cùng hàng chục lính cứu hỏa và nhân viên hỗ trợ đến Venezuela, theo thông báo của Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva. Tổng thống El Salvador Nayib Bukele cũng cho biết đã chuẩn bị 300 nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế cùng 50 tấn trang thiết bị, thuốc men và nhu yếu phẩm để hỗ trợ công tác cứu nạn. Trong khi đó, theo Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla, các nhân viên y tế nước này đã được huy động tối đa và đang điều trị cho người dân tại những khu vực chịu ảnh hưởng của động đất.