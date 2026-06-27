Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng trăm phương tiện quân sự hạng nặng của Nga phải đem ‘bán sắt vụn’

| | Tài chính quốc tế

Số phương tiện thiết giáp khổng lồ được mang ra đấu giá là những thứ đã hư hỏng nặng, không còn khả năng phục hồi.

Hàng trăm phương tiện quân sự hạng nặng của Nga phải đem ‘bán sắt vụn’- Ảnh 1.

Tại vùng Rostov thuộc Liên bang Nga, một lô lớn thiết bị quân sự đã ngừng hoạt động, gồm khoảng 300 đơn vị, đã được đưa ra đấu giá. Thông tin này được công bố trên nền tảng điện tử chính thức "GIS Torgi".

Tổng giá trị của tất cả các phương tiện theo xác định là hơn 562.000 USD. Số tài sản này đang được lưu trữ tại một thao trường huấn luyện ở làng Petrovka, thuộc quận Myasnikovo. Hàng chục xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân và các loại xe quân sự khác đang được rao bán.

Danh sách cụ thể bao gồm: 22 xe tăng T-80, 5 xe tăng T-64, 1 xe tăng T-90, 12 xe tăng T-72, 6 xe tăng T-62, 22 xe chiến đấu BMP-1, 25 xe BMP-2, 1 xe BMP-1KSh, 2 xe thiết giáp trinh sát BRM-1K, 1 xe cứu kéo BREM-L, 1 xe công binh BREM-1, 4 xe bọc thép chở quân BTR-80/82, 1 xe BTR-80, 1 xe BTR-50, 11 xe MT-LB, 1 xe ATS-59 và 1 xe BTS-4.

Hàng trăm phương tiện quân sự hạng nặng của Nga phải đem ‘bán sắt vụn’- Ảnh 2.

Xe tăng T-80BVM của Nga bị phá hủy bởi máy bay không người lái Ukraine ở hướng Kurakhiv.

Cuộc đấu giá còn bao gồm: 1 KamAZ-43114, 2 xe GAZ-66, 2 xe VAZ-2106, 1 xe VAZ-2101, 1 xe VAZ-2121, 10 xe UAZ, 2 xe GAZ, 2 xe địa hình Desertcross và 1 xe MAZ.

Tất cả số phương tiện được đưa ra đấu giá đều bị xem là không phù hợp để tiếp tục sử dụng cho mục đích ban đầu. Chúng được bán độc quyền dưới dạng phế liệu kim loại, bao gồm cả kim loại đen và kim loại màu.

Nguồn gốc của số phương tiện trên không được giải thích, nhưng theo nhận xét, phần lớn đây là thiết giáp bị bắn hỏng trên chiến trường Ukraine, thiệt hại lớn đến mức không thể phục hồi mà chỉ phù hợp tháo dỡ lấy sắt vụn.

Theo Militarnyi

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đại

Từ Khóa:
nga

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quan chức Fed bất ngờ thay đổi quan điểm, dự báo ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất trong năm nay: Kỳ vọng siết chặt chính sách tăng vọt lên 67%

Quan chức Fed bất ngờ thay đổi quan điểm, dự báo ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất trong năm nay: Kỳ vọng siết chặt chính sách tăng vọt lên 67% Nổi bật

Doanh thu hơn nửa tỷ USD nhưng nộp thuế chưa đầy 30 tỷ đồng, một doanh nghiệp thép Trung Quốc bị điều tra

Doanh thu hơn nửa tỷ USD nhưng nộp thuế chưa đầy 30 tỷ đồng, một doanh nghiệp thép Trung Quốc bị điều tra Nổi bật

Phương Tây thất bại khi không thể bóp nghẹt tài chính và kinh tế Nga

Phương Tây thất bại khi không thể bóp nghẹt tài chính và kinh tế Nga

18:31 , 27/06/2026
Quan chức Iran cảnh báo 'hành vi vi phạm' trên eo biển Hormuz sẽ bị xử lý

Quan chức Iran cảnh báo 'hành vi vi phạm' trên eo biển Hormuz sẽ bị xử lý

17:48 , 27/06/2026
Trụ sở Ủy ban châu Âu phải tắt điều hòa giữa đợt nắng nóng kỷ lục

Trụ sở Ủy ban châu Âu phải tắt điều hòa giữa đợt nắng nóng kỷ lục

17:17 , 27/06/2026
Sóng nhiệt dữ dội thổi lửa khắp châu Âu, hơn 200 người thiệt mạng

Sóng nhiệt dữ dội thổi lửa khắp châu Âu, hơn 200 người thiệt mạng

16:36 , 27/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên