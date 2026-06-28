Mỹ tuyên bố 'đóng cửa' với người xin tị nạn mới

Người di cư bị trục xuất biểu tình tại Cửa khẩu Quốc tế San Ysidro ở biên giới Mỹ-Mexico.

“Cánh cửa nước Mỹ đã hoàn toàn đóng kín đối với những người xin tị nạn”, ông Miller nói với các phóng viên khi bình luận về các phán quyết.

“Mỹ đã đạt được các thỏa thuận quốc tế để đưa những người xin tị nạn đến các quốc gia khác.

Các yêu cầu xin tị nạn luôn liên quan đến những người di cư từ những quốc gia - nơi họ không phải đối mặt với sự đàn áp, và họ thường đi qua các quốc gia lẽ ra có thể cung cấp nơi trú ẩn cho họ.

Trong mọi trường hợp, đều có tội phạm, người xin trợ cấp, người di cư kinh tế, người nhận trợ cấp xã hội, v.v.”, Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng cho biết.

Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao giữ nguyên các phần quan trọng trong chương trình nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Hôm 25/6, tòa án đã mang lại cho nhà lãnh đạo Mỹ hai thắng lợi lớn về vấn đề nhập cư: cho phép chính quyền của ông từ chối những người xin tị nạn mới tại biên giới Mexico; chấm dứt biện pháp bảo vệ pháp lý tạm thời cho người di cư Haiti và Syria, có khả năng mở đường cho các cuộc trục xuất hàng loạt.

Kể từ khi trở lại nắm quyền, ông Trump đã tiến hành siết chặt kiểm soát biên giới, hạn chế nhập cư bất hợp pháp, giới hạn quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ, và yêu cầu bằng chứng quốc tịch để đăng ký cử tri liên bang.

Tổng thống lập luận, đảng Dân chủ đã lợi dụng vấn đề nhập cư bất hợp pháp để “mở rộng cơ sở cử tri và gian lận trong các cuộc bầu cử”.

Một vấn đề riêng biệt về quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ đã trở thành chủ đề tranh chấp với Moscow.

Moscow cho rằng, Washington đang ép buộc con cái của các nhà ngoại giao Nga sinh ra trên đất Mỹ phải nhập quốc tịch nước này, bất chấp các trường hợp ngoại lệ theo luật pháp Mỹ và quyền miễn trừ ngoại giao.

“Họ đột nhiên tuyên bố, kể từ bây giờ, tất cả con cái của các viên chức lãnh sự sinh ra trên lãnh thổ Mỹ đều được coi là công dân Mỹ, và chỉ có thể đi lại ra vào nước này bằng giấy tờ của Mỹ”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết.

Ông Lavrov gọi vụ bê bối này là “vấn đề chính” hiện tại trong quan hệ giữa Washington và Moscow.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, hành động này có thể tạo ra một công cụ để Mỹ gây áp lực không thể chấp nhận được lên các nhà ngoại giao Nga thông qua con cái của họ.