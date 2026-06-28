Nga tiến vào Đông Nam Á với quân bài chủ chốt về năng lượng

Tuần trước, hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm giữa Nga và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã diễn ra tại Kazan, cho thấy cuộc xung đột quân sự ở Iran và cuộc khủng hoảng năng lượng sau đó đã củng cố ảnh hưởng ngoại giao của Nga trong khu vực châu Á.

Nguyên thủ quốc gia của 9 nước thành viên ASEAN đã tham dự hội nghị vào ngày 17 - 18/6. Một số người trong số họ cũng đã gặp riêng Tổng thống Putin.

Kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, Nga đã tăng cường sự tham gia ngoại giao với Đông Nam Á. Dầu mỏ, khí đốt và năng lượng hạt nhân đã trở thành những thành phần chủ chốt trong đề xuất của Nga.

Hội nghị thượng đỉnh gần đây nhất giữa Nga và ASEAN được tổ chức vào năm 2021, trước khi Chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu.

Các nhà lãnh đạo ASEAN kêu gọi hòa bình và đàm phán, nhưng bài phát biểu của họ đều tránh đề cập đến từ "Nga" và "xung đột quân sự". Chỉ có Singapore áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga. Năm nay, lập trường của các nước thành viên ASEAN đã mềm mỏng hơn đáng kể.

Năng lượng đã trở thành chủ đề chính trong chương trình nghị sự kể từ khi xung đột quân sự ở Iran nổ ra. Ngay cả Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr- một đồng minh của Mỹ, cũng thể hiện thái độ thân thiện và gặp gỡ ông Putin.

Ông Marcos Jr. nói: "Tầm quan trọng của sự hợp tác mạnh mẽ giữa các nước ASEAN và Nga là không thể phủ nhận trong bối cảnh bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng".

Sau hội nghị, Nga và ASEAN bày tỏ mong muốn hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự và hệ thống năng lượng ASEAN. Hai bên cũng nhất trí tìm hiểu khả năng hợp tác hàng hải.

Ông Marcos Jr. nói với giới truyền thông rằng Nga và Philippines đang thảo luận về các phương thức để Manila thường xuyên mua dầu của Nga. Ông cũng bày tỏ sự quan tâm đến hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và nêu ra khả năng miễn thị thực cho công dân Nga vào Philippines. Đáp lại, Nga đã thể hiện thiện chí bằng cách thả 24 công dân Philippines bị bắt giữ trước đó mà không buộc tội.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng gây chú ý vì từ lâu đã chỉ trích các hành động của Mỹ. "Cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo ASEAN với Vladimir Putin là một tín hiệu tốt. Nó nhấn mạnh vai trò quan trọng của chúng ta trong tình hình hiện tại và sự sẵn sàng gạt bỏ mọi định kiến", ông Anwar nói.

Đây là chuyến thăm Nga thứ 3 của ông Anwar trong 3 năm qua. Sau khi trở về nước, nhà lãnh đạo tuyên bố Nga và Malaysia đang làm việc về một thỏa thuận cung cấp dầu khí dài hạn.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - ASEAN tại Kazan.

Trong khi đó, Lào và Việt Nam - những người bạn lâu năm của Nga, đã nắm bắt cơ hội để tăng cường mối quan hệ hiện có. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh các lĩnh vực hợp tác trọng điểm - năng lượng, phân bón và công nghệ.

Vào tháng 3, Nga và Việt Nam đã ký một thỏa thuận hợp tác về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân, Lào cũng có một thỏa thuận tương tự.

Thái Lan và Campuchia đang tìm cách tăng cường quan hệ với Nga thông qua một thỏa thuận với Liên minh Kinh tế Á - Âu, đây là khối thương mại gồm: Nga, Kazakhstan, Belarus, Armenia và Kyrgyzstan.

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã có chuyến thăm Nga lần đầu tiên và gặp gỡ Tổng thống Putin. Ông bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa Nga và các nước thành viên ASEAN, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hướng tới mục tiêu này vào năm 2027, khi Singapore đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên.

Tuyên bố này đóng vai trò như một lời cảnh báo. Theo Bộ Ngoại giao Singapore, ông Wong nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì luật pháp quốc tế trước tình hình bất ổn địa chính trị.

Trong khi đó Indonesia lại giữ lập trường thận trọng. Tổng thống Prabowo Subianto - người nổi tiếng với nhiều chuyến công du nước ngoài, đã không tới tham dự. Ông cử Ngoại trưởng Sugiono thay mặt mình. Điều này được giải thích là do tình hình kinh tế không ổn định.