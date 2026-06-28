Iran gửi lời cảnh báo sắc lạnh đến Mỹ sau các cuộc tấn công liên tiếp

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Tuyên bố cho biết, các cuộc tấn công là để đáp trả việc Mỹ ném bom 5 địa điểm ven biển ở Iran trước đó cùng ngày. Theo IRGC, bất kỳ “hành động gây hấn nào của đối phương” cũng sẽ bị đáp trả bằng “sự trừng phạt thích đáng”.

IRGC nhắc lại rằng, theo thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran, “quyền kiểm soát giao thông ở eo biển Hormuz” thuộc về Tehran. “Và từ nay trở đi, các tàu vi phạm sẽ bị xử lý mạnh tay hơn trước đây”.

Trong một tuyên bố riêng, lực lượng Hải quân IRGC cho biết, cuộc tấn công của Mỹ vào thành phố Sirik "không giải quyết được vấn đề về quyền thống trị của chúng tôi đối với eo biển, nhưng việc chúng tôi nổ súng vào những tàu thuyền vi phạm sẽ nhắc nhở các tàu thuyền khác về con đường đi lại an toàn”.

“Còn riêng các căn cứ của Mỹ trong khu vực, chúng sẽ trải qua địa ngục trong những ngày tới”, tuyên bố cho biết thêm.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran “mạnh mẽ” lên án các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ vào bờ biển phía nam nước này, gọi đây là “các cuộc tấn công vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được nêu trong biên bản ghi nhớ".

Bộ này cho biết, các cuộc tấn công chứng tỏ Mỹ “không hề coi trọng các cam kết của mình”, nói thêm rằng “phá vỡ lời hứa là bản chất của Washington”.

Bộ này cũng nhấn mạnh quyết tâm của Iran trong việc bảo vệ “chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ” trước điều mà họ mô tả là “sự gây hấn của Mỹ”.