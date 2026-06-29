Ông Medvedev cảnh báo hậu quả nếu Armenia cắt đứt quan hệ với Nga

Ông Dmitry Medvedev.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev cho rằng việc Armenia cắt đứt quan hệ với Nga sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với người dân Armenia, đồng thời nhận định Liên minh châu Âu (EU) không quan tâm đến những hệ lụy này.

"Những hậu quả nghiêm trọng không thể tránh khỏi đối với người dân từ việc cắt đứt các mối quan hệ đã được xây dựng trong nhiều thập kỷ hoàn toàn không nằm trong mối quan tâm của EU", ông Medvedev nói.

Phát biểu của ông Medvedev được cơ quan báo chí của đảng Nước Nga Thống nhất công bố.

Ông Medvedev cũng bày tỏ tiếc nuối khi cho rằng "tham vọng chính trị của chính quyền hiện nay đã vượt lên trên lợi ích quốc gia của đất nước mà họ đang lãnh đạo".

Trước đó, trang tin Pastinfo.am dẫn một nguồn tin từ Viện Kiểm sát Armenia cho biết cơ quan này đã gửi đề nghị tới Ủy ban Bầu cử Trung ương Armenia yêu cầu tước quyền miễn trừ của ứng cử viên quốc hội Gagik Tsarukyan, Chủ tịch đảng Armenia Thịnh vượng.