Khách hàng bí mật mua tên lửa Nga thông qua Ấn Độ

Tạp chí Mỹ Military Watch (MW) sau khi tham khảo nhiều nguồn tin đã cho biết, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có kế hoạch mua tên lửa hành trình siêu âm BrahMos thông qua Ấn Độ để chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra trong tương lai với Iran.

"Ấn Độ cần sự chấp thuận của Nga để bán tên lửa này, bởi vì BrahMos được hai nước cùng phát triển dựa trên công nghệ của Liên Xô, vốn được sử dụng trong các tên lửa hành trình P-700 và P-800", bài báo cho biết.

Ấn phẩm Mỹ nói thêm, UAE được cho là không thể mua vũ khí từ Nga vì lý do chính trị. "Tên lửa BrahMos dự kiến sẽ được phóng bằng bệ phóng trên đất liền và có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu trên khắp Iran, ngoài việc sử dụng những tên lửa hành trình cận âm phóng từ máy bay như Scalp-EG", Tạp chí MW viết,

Các nhà báo Mỹ lưu ý những máy bay chiến đấu một động cơ như F-16E/F và Mirage 2000-5 của nước này không thể mang loại tên lửa lớn như BrahMos.

Tỷ lệ linh kiện Nga trong tên lửa hành trình siêu âm PJ-10 BrahMos vẫn là rất lớn.

Vào tháng 9/2025, Tạp chí MW trong một bài phân tích đã đưa ra nhận định rằng Nga vượt trội hơn phương Tây khá nhiều về khả năng của tên lửa chống hạm.

Hồi tháng 2/2025, ông Alexander Maksichev, Giám đốc điều hành của BrahMos Aerospace thông báo về việc hiện đang chuẩn bị hồ sơ để sản xuất và xuất khẩu tên lửa BrahMos MA (trước đây gọi là BrahMos NG) - một phiên bản cải tiến nhẹ hơn của tên lửa hành trình siêu âm BrahMos do Nga và Ấn Độ liên kết chế tạo.