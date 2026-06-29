Mọi ánh mắt đổ dồn vào báo cáo việc làm công bố tuần này: Biến số có thể khiến Fed tăng lãi suất

Dữ liệu việc làm mạnh mẽ có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, làm tăng biến động tiềm tàng cho thị trường chứng khoán vốn đã bất ổn do biến động của cổ phiếu công nghệ.

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ dự kiến sẽ khép lại nửa đầu năm với con số khả quan. Chỉ số chuẩn S&P 500 đã tăng hơn 7% tính đến hiện tại. Nhưng thị trường chứng khoán đã gặp biến động trong tháng 6. Cổ phiếu của các công ty bán dẫn đã giảm mạnh khi các nhà đầu tư điều chỉnh lại mức độ lạc quan về lợi nhuận do trí tuệ nhân tạo mang lại.

Cuộc họp của Fed trong tháng này cho thấy các nhà hoạch định chính sách đang tập trung cao độ vào việc kiềm chế lạm phát. Các nhà đầu tư cho biết báo cáo việc làm có thể làm tăng kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất nếu số liệu cho thấy nền kinh tế đang phát triển mạnh.

Nền kinh tế Mỹ đã ghi nhận việc làm tăng trưởng mạnh mẽ ba tháng liên tiếp. Số lượng việc làm tăng 172.000 việc làm trong tháng 5. Theo một khảo sát của Reuters, số lượng việc làm trong tháng 6 dự kiến sẽ tăng thêm 110.000 việc làm.

Trong khi đó, lạm phát vẫn dai dẳng ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed. Lạm phát đã vượt 4% sau 3 năm. Tại cuộc họp gần nhất, ngân hàng trung ương cho biết họ đang tập trung vào việc ổn định giá cả. Nếu số liệu việc làm khả quan, lãi suất có thể tăng trở lại, và điều đó sẽ gây áp lực lên thị trường.

Theo Reuters