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Phát hiện tàu Trung Quốc dài gần 100 mét, nặng hơn 4.700 tấn bắt đầu di chuyển trên biển, thực hiện nhiệm vụ đã có từ 16 năm trước

| | Tài chính quốc tế

Chuyến hải trình quan trọng này sẽ kéo dài trong 40 ngày.

Phát hiện tàu Trung Quốc dài gần 100 mét, nặng hơn 4.700 tấn bắt đầu di chuyển trên biển, thực hiện nhiệm vụ đã có từ 16 năm trước- Ảnh 1.

Ngày 4/7, tàu nghiên cứu tổng hợp Kexue của Trung Quốc đã rời Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông, để bắt đầu chuyến hải trình dự kiến kéo dài 40 ngày tại vùng biển Tây Thái Bình Dương.

Sự kiện này đánh dấu chuyến khảo sát thứ 15 của chương trình nghiên cứu chung bằng tàu khảo sát vốn được khởi động từ năm 2010. Tàu Kexue có chiều dài 99,8 mét và nặng 4.711 tấn.

Chuyến thám hiểm quy tụ các nhà khoa học đến từ hơn 10 học viện và trường đại học, bao gồm Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Đại học Hải dương Trung Quốc, Đại học Tôn Trung Sơn và Đại học Hạ Môn.

Công tác nghiên cứu sẽ tập trung vào 2 vấn đề lớn: các dòng hải lưu và vùng nước ấm ở Tây Thái Bình Dương ảnh hưởng thế nào đến khí hậu khu vực và toàn cầu, và địa chất phức tạp của vùng biển này đã tiến hóa ra sao theo thời gian.

Phạm vi nghiên cứu sẽ trải rộng trên các lĩnh vực tương tác giữa khí quyển - đại dương, hải dương học vật lý, sinh học biển, hóa học và địa chất đáy biển.

Ông Wang Fan Phàm, Giám đốc Viện Hải dương học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (IOCAS) — đơn vị tổ chức chuyến đi, cho biết chuyến đi dự kiến sẽ thu thập được một lượng lớn dữ liệu quan sát thực địa giá trị và các mẫu vật vật lý. Đây sẽ là những cơ sở then chốt để thúc đẩy sự hiểu biết về động lực học đại dương và biến đổi khí hậu.

Để giải quyết các mục tiêu khoa học của chuyến đi này, đội ngũ nghiên cứu sẽ triển khai một hệ thống quan sát tích hợp, kết hợp giữa các phao cố định và hệ thống dây neo, các thiết bị lượn dưới nước di động, cùng các cuộc khảo sát theo mặt cắt dọc của tàu.

Ông Wang Jianing tại IOCAS chia sẻ với Tân Hoa Xã rằng một chiếc phao có khả năng theo dõi liên tục bầu khí quyển, tầng trên của đại dương và các dòng nhiệt tương tác giữa khí quyển - đại dương, trong khi hệ thống dây neo cho phép quan sát liên tục trong thời gian dài các quá trình động lực học xuyên suốt toàn bộ cột nước đại dương.

Tây Thái Bình Dương là vùng biển đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết, khí hậu và an toàn vận tải hàng hải của Trung Quốc. Trong 15 năm qua, chương trình nghiên cứu chung này đã chứng minh tính hiệu quả cao khi hoàn thành hơn 1.100 trạm quan sát trên biển, và các chuỗi dữ liệu thời gian hàng năm dọc theo các phân đoạn chính hiện đã kéo dài tới 14 năm.

Các dữ liệu dài hạn thu thập được sẽ hỗ trợ cho an toàn hàng hải, ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như phục vụ hoạt động thăm dò tài nguyên biển sâu và quản lý môi trường, ông Wang Jianing nhấn mạnh.

Theo Xinhua﻿

Y Vân

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Từ Khóa:
trung quốc

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