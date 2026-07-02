Nga tìm được 'cứu tinh' bất ngờ

Nga bắt đầu nhập khẩu nhiên liệu tinh chế từ Ấn Độ bằng đường biển nhằm xoa dịu tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng trong nước.

Reuters dẫn các nguồn tin ngành cho biết một lô hàng ban đầu gồm ít nhất 60.000 tấn (510.000 thùng) xăng đã được gửi đi từ Ấn Độ thông qua 2 tàu chở dầu hướng về các cảng của Nga.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm tê liệt khoảng 30% công suất lọc dầu của Nga, đẩy sản lượng lọc dầu trong nước xuống mức thấp nhất trong 21 năm giữa bối cảnh nhu cầu đạt đỉnh vào mùa hè.

Theo Reuters, với việc tiêu thụ xăng tăng lên ít nhất 110.000 tấn/ngày trong những tháng hè cao điểm, Moscow đang phải xoay xở để bù đắp lượng thiếu hụt khoảng 25.000 tấn (212.500 thùng) mỗi ngày.

Tuần trước, nghị viện Nga đã thông qua các sửa đổi thuế khẩn cấp nhằm hỗ trợ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu. Các khoản trợ cấp này được neo trực tiếp vào chi phí giao hàng và giá cả tại cảng của Ấn Độ để đảm bảo việc nhập khẩu bằng đường biển đạt hiệu quả kinh tế. Điện Kremlin có kế hoạch nhập khẩu 400.000 tấn xăng mỗi tháng từ Ấn Độ và các quốc gia khác.

Các đồng minh trong khu vực cũng đã tăng cường nguồn cung cho Moscow. Belarus đã tăng gấp 3 lần lượng xăng giao bằng đường sắt sang Nga lên hơn 70.000 tấn trong nửa đầu tháng 6.

Ấn Độ bất ngờ trở thành nhà cung cấp nhiên liệu của Nga. Sau khi mua khối lượng kỷ lục dầu thô chiết khấu của Nga, các nhà lọc dầu Ấn Độ hiện đang xuất khẩu ngược xăng sang Nga khi tình trạng khan hiếm tại Nga trở nên trầm trọng hơn.

Ấn Độ đã nhập khẩu khoảng 2,6 - 2,7 triệu thùng dầu thô của Nga mỗi ngày trong tháng 6, chiếm hơn một nửa tổng lượng dầu nhập khẩu của nước này. Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ chế biến dầu thô thành xăng cùng các loại nhiên liệu khác, cho phép Ấn Độ cung cấp cho các thị trường khác.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã liên tiếp đánh trúng các nhà máy lọc dầu, kho chứa nhiên liệu và cơ sở hóa dầu của Nga trong năm qua, giảm công suất lọc dầu và buộc Moscow phải hạn chế xuất khẩu nhiên liệu để duy trì nguồn cung trong nước.

Theo Reuters﻿