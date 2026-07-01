Mỹ: Chỉ có 1 khách hàng duy nhất mua dầu Iran với giá rẻ dù Washington đã dỡ lệnh trừng phạt

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Trung Quốc là khách hàng mua dầu duy nhất Iran dù Mỹ tạm thời dỡ lệnh trừng phạt đối với hoạt động mua bán dầu của Tehran.

Trả lời phỏng vấn Fox News thứ Ba (30/6), Bộ trưởng Bessent cho biết hầu hết các khách hàng tiềm năng đều ngần ngại mua dầu thô của Iran vì không chắc chắn liệu nước này có thể lại bị Mỹ trừng phạt hay không.

“Cho đến nay, Iran vẫn chưa thể bán dầu của họ vì người mua còn hơi e ngại liệu họ có bị áp đặt lệnh trừng phạt trở lại hay không”, Bộ trưởng Bessent cho biết:

Ông nói thêm rằng ngoài Trung Quốc, quốc gia vốn đã mua dầu của Iran khi nước này đang chịu lệnh trừng phạt, thì không có quốc gia nào khác mua dầu thô của Iran, khiến giá dầu "vẫn đang được giao dịch với giá chiết khấu".

Bộ trưởng tài chính Mỹ cho biết số lượng khách hàng hạn chế tạo động lực cho Tehran tham gia đàm phán với Washington, ám chỉ các cuộc đàm phán tiếp theo sau thỏa thuận khung hòa bình đạt được hồi đầu tháng này.

“Đây là lý do để Iran thực sự đón nhận các cuộc đàm phán này”, ông nói.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội kiêm Trưởng đoàn đàm phán Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, tuyên bố kể từ khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, Tehran đã xuất khẩu hơn 40 triệu thùng dầu và hiện đang bán dầu với giá cao hơn khoảng 20% so với trước chiến tranh.

Công ty theo dõi hàng hải TankerTrackers ước tính Iran đã xuất khẩu 50 triệu thùng dầu kể từ khi Mỹ dỡ lệnh phong tỏa hải quân đối với xuất khẩu năng lượng của nước này 2 tuần trước.

Dầu thô Brent được giao dịch gần 73 USD/thùng vào thứ Tư (1/7), giảm gần 40% so với mức đỉnh 118 USD vào tháng 4. Theo Gregory Brew, nhà phân tích cấp cao tại Eurasia Group, dầu thô của Iran được bán với mức chiết khấu từ 10 - 15 USD/thùng so với dầu Brent trước chiến tranh để bù đắp cho khách mua về rủi ro trừng phạt.

Theo AA Daily, CNBC﻿