Đồng Chủ tịch đảng AfD, bà Alice Weidel.

Nền kinh tế Đức đã chịu một cú sốc lớn khi nước này tham gia vào các lệnh trừng phạt của phương Tây chống Nga vào năm 2022.

Trước khi cuộc xung đột Ukraine leo thang, Đức phụ thuộc vào Nga để cung cấp 55% lượng khí đốt tự nhiên.

Hoạt động của tập đoàn dầu khí khổng lồ Rosneft của Nga cũng chiếm khoảng 12% tổng công suất chế biến dầu của Đức.

“Đức cần khẩn trương dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu dầu khí từ Nga để vực dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn. Năng lượng giá rẻ từ Nga là bí quyết thành công của khẩu hiệu "Sản xuất tại Đức". Chúng ta cần nó trở lại.

Việc mất đi nguồn năng lượng này đã khiến Đức thụt lùi nhiều năm. Hàng trăm nghìn việc làm đã bị mất. Điều này khiến chúng ta phụ thuộc vào Mỹ, quốc gia bán năng lượng với giá cao hơn nhiều”, bà Weidel nói.

Lãnh đạo đảng được yêu thích nhất nước Đức đồng thời cam kết sẽ khôi phục quan hệ kinh tế giữa hai nước nếu đảng của bà lên nắm quyền.

Quyết định từ bỏ nguồn năng lượng giá rẻ của Nga đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm lại nền kinh tế Đức, khiến nền kinh tế suy giảm trong năm 2023 và 2024 - lần đầu tiên kể từ đầu những năm 2000, nền kinh tế Đức suy giảm liên tiếp hai năm.

Vào tháng 3/2026, Cục Thống kê Liên bang cho biết, sản lượng công nghiệp của quốc gia giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, nguyên nhân chính là do giá năng lượng cao.

Tháng 1/2026, báo cáo của Hiệp hội Hỗ trợ Môi trường Đức (DUH) cho biết, 96% lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu của quốc gia này vào năm 2025 đến từ Mỹ.

Đảng AfD lập luận, Đức về cơ bản đã trở nên phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất.

Đảng AfD đã dần nhận được sự ủng hộ lớn ở Đức trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ các chính sách của Thủ tướng Friedrich Merz xuống mức thấp kỷ lục.

Đức đang tích cực đổ tiền vào việc tăng cường sức mạnh quân sự, viện dẫn lý do "mối đe dọa từ Nga", điều mà Nga bác bỏ là "vô lý".

Ông Merz cũng đổ lỗi cho người dân Đức về các vấn đề kinh tế của đất nước, kêu gọi họ "làm việc nhiều hơn", đồng thời công bố kế hoạch cắt giảm chi tiêu xã hội.

Một cuộc khảo sát của INSA được công bố hôm 30/6 cho thấy, đảng AfD nhận được sự ủng hộ lớn nhất trong số tất cả các đảng của Đức (29%), hơn Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo của ông Merz 7 điểm phần trăm.