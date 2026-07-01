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Ông Trump thu hơn 1,4 tỷ USD từ các dự án tiền điện tử

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump báo cáo thu nhập hơn 1,4 tỷ USD từ các dự án tiền điện tử của gia đình ông vào năm ngoái.

Theo Reuters , Tổng thống Mỹ Donald Trump đã báo cáo thu nhập hơn 1,4 tỷ USD từ các dự án tiền điện tử của gia đình ông vào năm ngoái, cho thấy hiện ông kiếm được phần lớn thu nhập từ tài sản kỹ thuật số đã được hưởng lợi từ các chính sách của ông.

Ông Trump thu hơn 1,4 tỷ USD từ các dự án tiền điện tử- Ảnh 1.

Ông Trump, khi đó là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, phát biểu tại sự kiện Bitcoin 2024 ở Nashville, Tennessee, Mỹ, ngày 27/7/2024. (Ảnh: Kevin Wurm/Reuters)

Các hồ sơ, bản kê khai hàng năm năm 2025 của ông với Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ, cho thấy ông nhận được hơn 500 triệu USD từ World Liberty Financial, một dự án tiền điện tử do ông và các con trai đồng sáng lập. Ông Trump cũng báo cáo thêm 635 triệu USD từ việc bán đồng tiền meme $TRUMP của mình.

Tổng thống Mỹ còn báo cáo hơn 80 triệu USD thu nhập từ các thỏa thuận dàn xếp với nhiều công ty truyền thông khác nhau và hàng triệu USD thu nhập từ công ty của ông cấp phép sử dụng tên ông cho các nhà phát triển bất động sản ở nước ngoài.

Những tiết lộ này cung cấp những hiểu biết mới về quy mô lợi nhuận của tổng thống từ việc gia đình ông tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử. Reuters trước đây đã ước tính rằng gia đình Trump đã tạo ra ít nhất 2,3 tỷ USD lợi nhuận từ các nhà đầu tư kể từ khi ông Trump tái đắc cử tổng thống.

Nhà Trắng không đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận liên quan đến các hồ sơ này.

Giới quan sát cho rằng sự bùng nổ tài sản kỹ thuật số của gia đình ông Trump diễn ra song song với những chính sách cởi mở hơn của chính quyền đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump nhiều lần khẳng định Mỹ cần trở thành “thủ đô tiền số của thế giới”, đồng thời thúc đẩy các quy định thuận lợi hơn cho hoạt động giao dịch và đầu tư.

Tuy nhiên, các khoản thu nhập khổng lồ từ lĩnh vực này cũng làm dấy lên tranh luận về xung đột lợi ích, khi những quyết định chính sách của chính quyền có thể tác động trực tiếp tới giá trị các tài sản mà gia đình tổng thống đang nắm giữ.

Theo Phương Anh/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
donald trump

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