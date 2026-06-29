Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá chip nhớ iPhone 18 Pro sắp tăng gấp 3 lần, Apple cầu xin tổng thống Trump để mua chip từ công ty bị cấm của Trung Quốc

| | Tài chính quốc tế

Không chấp nhận việc giá chip nhớ tăng như tên lửa, Apple đang cố gắng xoa dịu tình hình bằng cách thuyết phục chính quyền tổng thống Trump cho phép công ty sử dụng chip nhớ từ CXMT, một công ty Trung Quốc nằm trong danh sách đen.

Trong lịch sử hơn bốn thập kỷ theo dõi ngành công nghệ của mình, CEO Tim Cook nói chưa bao giờ chứng kiến điều gì tương tự cuộc khủng hoảng chip nhớ hiện tại. Giá LPDDR5X 12GB, loại chip nhớ dùng trong iPhone và MacBook cao cấp, đã tăng từ khoảng 76 USD đầu năm 2026 lên 145 USD hiện tại, tức tăng gần 69 USD chỉ trong một quý.

Để hiểu con số đó có ý nghĩa gì với người dùng cuối, cần nhìn vào giá thành sản xuất: chip nhớ và chip lưu trữ từng chiếm khoảng 9% chi phí linh kiện của iPhone 17 Pro năm 2025, nhưng sẽ chiếm tới 27% chi phí linh kiện của iPhone 18 Pro sắp tới, tức tăng gần gấp 3 lần chỉ sau một thế hệ sản phẩm.

Trước áp lực đó, Apple đang thực hiện một nước cờ địa chính trị chưa từng có trong lịch sử hãng. Theo Financial Times, Apple đã tiếp cận Bộ Thương mại Mỹ và nhiều quan chức cấp cao khác trong chính quyền Trump để vận động xin phép mua chip DRAM từ CXMT, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất Trung Quốc có trụ sở tại Hợp Phì.

Vấn đề là CXMT hiện có tên trong danh sách công ty liên quan đến quân sự Trung Quốc của Bộ Quốc phòng Mỹ và bị hạn chế nhập khẩu. Chip nhớ của CXMT không bị cấm mua hoàn toàn theo luật hiện hành, nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cũng đòi hỏi phải có sự chấp thuận rõ ràng từ phía chính phủ Mỹ.

Để hiểu tại sao Apple sẵn sàng chấp nhận rủi ro chính trị lớn như vậy, cần nhìn vào cấu trúc thị trường chip nhớ hiện tại. Tam đầu chế Samsung, SK Hynix và Micron nắm gần như toàn bộ nguồn cung DRAM chất lượng cao, và cả ba hãng này đã chuyển hơn 70% công suất sang sản xuất chip HBM dành riêng cho các hệ thống AI của NVIDIA và các trung tâm dữ liệu lớn, nơi mỗi tấm wafer sinh lời gấp 3 đến 5 lần so với DRAM tiêu dùng thông thường.

Khoảng trống để lại trong phân khúc DRAM cho điện thoại và máy tính là nơi CXMT đang lấp đầy, hãng này đang mở rộng công suất từ 200.000 lên 300.000 tấm wafer mỗi tháng vào cuối năm nay, được chính phủ Trung Quốc bao cấp đáng kể để vận hành ở mức chi phí thấp hơn thị trường.

Sự hiện diện của CXMT trong chuỗi cung ứng linh kiện cho iPhone có thể giúp Apple thêm quyền lực đàm phán đối với các nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới hiện nay

Ngay cả khi CXMT không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu của Apple, sự hiện diện của hãng này trong danh sách nhà cung cấp sẽ trao cho Apple một công cụ đàm phán mạnh để ép giá lại với Samsung, SK Hynix và Micron.

Đây chính là đòn bẩy mà Apple đang thiếu trong cuộc khủng hoảng hiện tại. Hơn nữa, nếu Trump cấp phép cho CXMT, YMTC, công ty chip flash của Trung Quốc, gần như chắc chắn sẽ theo sau, đánh dấu sự tái nhập toàn diện của chip Trung Quốc vào chuỗi cung ứng Apple.

Tuy vậy, khả năng được chấp thuận không cao. Chính quyền tổng thống Trump đang siết chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ bán dẫn sang Trung Quốc, không nới lỏng. Ngay cả khi Apple nhận được giấy phép mua hàng trên diện hẹp, nhiều khả năng sẽ đi kèm các hạn chế về quy mô, loại sản phẩm và thời hạn.

Tuy nhiên việc Apple, công ty công nghệ lớn nhất thế giới và biểu tượng chuỗi cung ứng Mỹ, chủ động vận động để mua chip từ công ty trong danh sách đen quân sự Trung Quốc là tín hiệu rõ ràng rằng áp lực chi phí hiện tại đã vượt qua ngưỡng mà hãng có thể chịu đựng bằng các giải pháp thông thường.

Startup tự tin thách thức ASML, TSMC: Tham vọng giảm giá chip còn 1/10, sẽ chạy nhanh hơn, linh hoạt hơn

Theo Nguyễn Hải

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện quốc gia kỳ lạ, nằm đồng thời trên cả 4 bán cầu

Phát hiện quốc gia kỳ lạ, nằm đồng thời trên cả 4 bán cầu Nổi bật

Từ 10 năm 1 chiếc đến sản xuất 300 chiếc 1 năm, công nghệ bay ‘lơ lửng’ trên trời của Trung Quốc sắp chiếm lĩnh thế giới?

Từ 10 năm 1 chiếc đến sản xuất 300 chiếc 1 năm, công nghệ bay ‘lơ lửng’ trên trời của Trung Quốc sắp chiếm lĩnh thế giới? Nổi bật

Nga chịu sức ép chưa từng thấy từ phương Tây, Tổng thống Putin lên tiếng

Nga chịu sức ép chưa từng thấy từ phương Tây, Tổng thống Putin lên tiếng

17:07 , 29/06/2026
Ông Putin tuyên bố quân Nga chỉ còn cách Sumy 10,5km, 2 vạn quân Ukraine rời hàng ngũ mỗi tháng – Cờ Nga cắm giữa Konstantinovka?

Ông Putin tuyên bố quân Nga chỉ còn cách Sumy 10,5km, 2 vạn quân Ukraine rời hàng ngũ mỗi tháng – Cờ Nga cắm giữa Konstantinovka?

16:29 , 29/06/2026
Trong lúc châu Âu “nóng vật vã", người châu Á lại "vui ngỡ ngàng" vì điều chỉ có trong mơ này thế mà lại xảy ra

Trong lúc châu Âu “nóng vật vã", người châu Á lại "vui ngỡ ngàng" vì điều chỉ có trong mơ này thế mà lại xảy ra

16:05 , 29/06/2026
Thương lái Trung Quốc đến tận vườn gom mua một thứ, nhiều nông dân Campuchia đổi đời, đua nhau xây nhà mua xe

Thương lái Trung Quốc đến tận vườn gom mua một thứ, nhiều nông dân Campuchia đổi đời, đua nhau xây nhà mua xe

15:01 , 29/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên