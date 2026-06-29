Từ 10 năm 1 chiếc đến sản xuất 300 chiếc 1 năm, công nghệ bay ‘lơ lửng’ trên trời của Trung Quốc sắp chiếm lĩnh thế giới?
Việc sản xuất công nghệ của tương lai này đã được Trung Quốc cải tiến để sản xuất hàng loạt tương tự như sản xuất ô tô.
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Một nhóm nghiên cứu tại Học viện Đổi mới Vệ tinh siêu nhỏ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã tái cấu trúc dây chuyền lắp ráp vệ tinh, giúp rút ngắn thời gian từ việc mất 10 năm để chế tạo và phóng một vệ tinh duy nhất, đến việc sản xuất hàng trăm vệ tinh mỗi năm.
Cách tiếp cận mới này xuất phát từ nhu cầu thực tiễn là cần triển khai vệ tinh nhanh hơn, quy mô lớn hơn và chi phí thấp hơn. Từ đó, các dịch vụ phụ thuộc vào vệ tinh như định vị, phát trực tiếp và liên lạc khẩn ở vùng không có tín hiệu trở nên hiệu quả hơn.
Đối với Giám đốc Học viện Hu Haiying, bài học quan trọng nhất trong đổi mới là sự can đảm, dám thử thách chính mình và khám phá những “vùng đất chưa ai đặt chân” trong công nghệ.
Theo CGTN
Nhịp Sống Thị Trường