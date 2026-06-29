Từ 10 năm 1 chiếc đến sản xuất 300 chiếc 1 năm, công nghệ bay ‘lơ lửng’ trên trời của Trung Quốc sắp chiếm lĩnh thế giới?

Một nhóm nghiên cứu tại Học viện Đổi mới Vệ tinh siêu nhỏ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã tái cấu trúc dây chuyền lắp ráp vệ tinh, giúp rút ngắn thời gian từ việc mất 10 năm để chế tạo và phóng một vệ tinh duy nhất, đến việc sản xuất hàng trăm vệ tinh mỗi năm.

Cách tiếp cận mới này xuất phát từ nhu cầu thực tiễn là cần triển khai vệ tinh nhanh hơn, quy mô lớn hơn và chi phí thấp hơn. Từ đó, các dịch vụ phụ thuộc vào vệ tinh như định vị, phát trực tiếp và liên lạc khẩn ở vùng không có tín hiệu trở nên hiệu quả hơn.

Đối với Giám đốc Học viện Hu Haiying, bài học quan trọng nhất trong đổi mới là sự can đảm, dám thử thách chính mình và khám phá những “vùng đất chưa ai đặt chân” trong công nghệ.

Một nhóm nghiên cứu của Trung Quốc đã chuyển đổi quy trình sản xuất vệ tinh thành mô hình dây chuyền lắp ráp tương tự như sản xuất ô tô.

Ba dây chuyền lắp ráp hiện có thể sản xuất 300 vệ tinh mỗi năm.

Phương pháp mới nhanh hơn, hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí hơn.

Giám đốc Học viện Hu Haiying cho rằng bài học quan trọng nhất trong đổi mới sáng tạo là lòng can đảm. Ảnh: CGTN

Vệ tinh đầu tiên mà ông Hu Haiying tham gia chế tạo là vào giữa những năm 2000, mất 10 năm để hoàn thành và phóng. Ảnh: CGTN

Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc kêu gọi tiếp tục xây dựng một mạng lưới vệ tinh internet quy mô lớn. Ảnh: CMG

Theo CGTN﻿