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Thương lái Trung Quốc đến tận vườn gom mua một thứ, nhiều nông dân Campuchia đổi đời, đua nhau xây nhà mua xe

| | Tài chính quốc tế

Thương lái Trung Quốc đến tận vườn gom mua một thứ, nhiều nông dân Campuchia đổi đời, đua nhau xây nhà mua xe

Đây là 1 trong 5 loại trái cây tươi của Campuchia được phép xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc.

Bà Sen Sokhoeun, một nông dân trồng nhãn ở miền tây Campuchia, tự tin về doanh số bán hàng mùa này vì xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc đã giúp ổn định giá cả trong nước và trở thành một thị trường đáng tin cậy.

Trái ngược với những năm trước khi giá cả giảm mạnh vào mùa cao điểm, giá nhãn tươi Campuchia đã ổn định kể từ khi bắt đầu xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc vào tháng 10/2022, đảm bảo lợi nhuận ổn định cho nông dân, bà Sokhoeun cho biết.

Người nông dân 60 tuổi này sở hữu một vườn nhãn rộng 16 ha ở tỉnh Pailin, cho năng suất khoảng 80 tấn/năm.

Khi vụ thu hoạch bắt đầu vào tháng tới, bà không còn lo lắng về việc tìm thị trường tiêu thụ nữa vì thương lái Trung Quốc đã đến tận vườn để đảm bảo nguồn hàng xuất khẩu sang Trung Quốc.

“Trong vụ thu hoạch, đại diện doanh nghiệp mua trực tiếp từ các vườn của chúng tôi”, bà nói với Xinhua News trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

“Là một người nông dân, tôi rất vui mừng khi vụ thu hoạch của chúng tôi bán được dễ dàng và mang lại lợi nhuận cao”.

Bà Sokhoeun chia sẻ rằng nông dân Campuchia được hưởng lợi rất nhiều từ việc Trung Quốc mua số lượng lớn nhãn tươi với giá ưu đãi.

“Việc Trung Quốc mua hàng tạo động lực cho chúng tôi mở rộng diện tích canh tác vì sản phẩm của chúng tôi dễ bán với giá cả cạnh tranh”, bà nói.

Nhãn là một trong năm loại trái cây tươi của Campuchia có thể được xuất khẩu trực tiếp sang thị trường Trung Quốc, cùng với chuối vàng, xoài, dừa và sầu riêng.

Sa Chamroeun, đại diện của Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Jinkwoayuan (Campuchia) Trung Quốc, đơn vị trực tiếp thu mua nhãn tươi từ nông dân để xuất khẩu sang Trung Quốc, cho biết công ty đã xuất khẩu 18.000 tấn nhãn tươi sang Trung Quốc năm ngoái và có kế hoạch tăng sản lượng xuất khẩu hàng năm lên 30.000 tấn.

Ông cho biết việc Trung Quốc mua hàng đã giúp ổn định giá cả thị trường địa phương và tăng thu nhập cho nông dân, đồng thời nói thêm rằng nếu không có thị trường Trung Quốc, giá thấp có thể buộc nông dân phải chặt cây nhãn và dùng chúng làm củi.

“Năm này qua năm khác, sinh kế của nông dân đã cải thiện đáng kể, nhiều người giờ đây đã có thể xây nhà và mua được ô tô”, ông nói.

Chamroeun cho biết người tiêu dùng Trung Quốc yêu thích nhãn Pailin vì thịt nhãn ngọt, giòn và khô.

Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, quốc gia Đông Nam Á này trồng hơn 13.600 ha nhãn, chủ yếu ở các tỉnh Pailin, Battambang và Banteay Meanchey, và năng suất thay đổi tùy thuộc vào việc chăm sóc cây trồng.

Theo Xinhua﻿ News

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Y Vân

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