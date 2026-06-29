Ông Putin tuyên bố quân Nga chỉ còn cách Sumy 10,5km, 2 vạn quân Ukraine rời hàng ngũ mỗi tháng – Cờ Nga cắm giữa Konstantinovka?

Ông Putin tuyên bố chỉ còn 10,5km trước giờ G

Đài TST (Nga) ngày 29/6 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ lên sóng và đưa ra tuyên bố khẩn trong đêm về Ukraine. Ông nói về tình hình trên mặt trận, các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào hạ tầng Nga, cũng như các thỏa thuận từng được thảo luận tại Anchorage, nơi Moscow đã chấp nhận một số nhượng bộ.

Theo ông Putin, mục tiêu của các cuộc tấn công mà Ukraine tiến hành nhằm vào Nga là làm chậm đà tiến công của quân đội Nga và gây chia rẽ trong xã hội Nga. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga khẳng định các đòn đáp trả của Moscow đang gây cho Ukraine thiệt hại lớn hơn nhiều.

Ông Putin cũng cho biết, theo chỉ thị của ông, Nga sẽ tăng sản lượng những hệ thống phòng không đang có nhu cầu cao nhất.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: Al jazeera

Về tình hình chiến trường, ông Putin nhấn mạnh nhiệm vụ chính của Nga là hoàn tất việc kiểm soát Donbass. Còn việc “cứu” chính quyền Kiev, theo ông, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của Moscow. Nga sẽ không cho Kiev cơ hội chặn bước tiến của binh sĩ Nga, và các cuộc tấn công vào hạ tầng không thể thay đổi cục diện trên mặt trận.

Đáng chú ý, ông Putin cho biết quân đội Nga hiện chỉ còn cách thành phố Sumy khoảng 10,5km. Đây không chỉ là một đô thị nằm sát vùng biên giới Nga – Ukraine, mà còn là trung tâm hành chính của tỉnh Sumy ở đông bắc Ukraine.

Vì vậy, nếu khoảng cách này tiếp tục bị thu hẹp, sức ép sẽ không còn dừng ở các khu vực tiền tiêu, mà trực tiếp đặt lên một trung tâm cấp tỉnh của Ukraine.

Theo ông Putin, Sumy không phải thành phố quá lớn, nhưng có hơn 30.000 công trình — một không gian đô thị đủ rộng để biến bất kỳ diễn biến quân sự nào tại đây thành vấn đề chính trị và chiến lược lớn đối với Kiev.

Không chỉ Sumy, nhà lãnh đạo nói rằng quân đội Nga chỉ còn cách Sloviansk khoảng 8–9km. Tại Krasny Liman, trong số 11.000 ngôi nhà, chỉ còn 149 căn cần được kiểm soát. Trong khu vực hoạt động của Cụm quân “Trung tâm”, tuyến phòng thủ ba tầng đã bị chọc thủng. Còn gần Dobropillia, nơi phía sau lực lượng Ukraine không còn tuyến phòng ngự vững chắc, quân đội Nga đã xuất hiện.

20.000 quân Ukraine đào ngũ mỗi tháng

Tại tỉnh Sumy, các đơn vị của quân đội Ukraine đang rời bỏ vị trí chiến đấu. Trước đó, ông Vladimir Putincho biết, Ukraine đã mở khoảng 200.000 vụ án liên quan đến hành vi đào ngũ, với ước tính trung bình mỗi tháng có khoảng 20.000 người rời khỏi hàng ngũ Lực lượng vũ trang Ukraine.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh số quân nhân rời bỏ quân đội Ukraine được cho là đang gia tăng.

Theo RIA Novosti, các đơn vị thuộc Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ độc lập số 104 của Ukraine đã rời khỏi vị trí ở vùng ngoại ô phía nam Bachivsk, tỉnh Sumy.

Theo nhà lãnh đạo Nga, mỗi tháng có khoảng 20.000 người rời khỏi hàng ngũ Lực lượng vũ trang Ukraine. Ảnh: BBC

Một nguồn tin trong lực lượng an ninh cho biết, các đơn vị này đã bỏ vị trí đang kiểm soát, sau đó bị các phần tử dân tộc chủ nghĩa Ukraine nã hỏa lực và phải ẩn náu trong các khu rừng.

Theo dữ liệu từ các cơ quan an ninh Nga được RIA Novosti nhắc lại, đến cuối năm 2025, có khoảng 161.500 người bị truy nã hình sự với cáo buộc rời bỏ vị trí khi mang theo vũ khí.

Tổng cộng, khoảng 480.000 quân nhân được cho là đã rời khỏi quân đội Ukraine. Tuy nhiên, trong các số liệu này cũng có cả những tay súng Ukraine đã bị quân đội Nga tiêu diệt nhưng do số lượng lớn người mất tích, đôi khi vẫn bị ghi nhận là đào ngũ.

Những con số này xuất hiện trong bối cảnh lực lượng Ukraine tại nhiều điểm nóng bị mô tả là suy yếu nghiêm trọng, đặc biệt ở các đơn vị bộ binh phải bám trụ lâu ngày dưới sức ép hỏa lực.

Cờ Nga đã cắm giữa trung tâm Konstantinovka

Không chỉ ở Sumy, tình hình tại Konstantinovka cũng đang khiến phương Tây lo ngại. Truyền thông phương Tây và các chuyên gia quân sự ghi nhận tình hình của lực lượng Ukraine tại khu vực này đang xấu đi nghiêm trọng.

Theo đánh giá được nhắc trong bài, thị trấn ở phía bắc Donetsk này gần như đã được định đoạt sẽ chuyển sang quyền kiểm soát của quân đội Nga, và Kiev hầu như không còn cơ hội giữ vững.

Báo Neue Zürcher Zeitung của Thụy Sĩ, khi phân tích tình hình chiến sự, cho biết các đơn vị Nga đang từng bước mở rộng khu vực hiện diện trong nội đô. Những hình ảnh xuất hiện trên mạng về việc cắm cờ Nga ở các khu vực trung tâm thành phố được xem là dấu hiệu xác nhận đà tiến công.

Phần lớn các nhà phân tích quân sự cho rằng việc cứ điểm này thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Phần lớn các nhà phân tích quân sự cho rằng việc Konstantinovka thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Ảnh: Anadoulu.

Báo Le Monde của Pháp, dẫn các nguồn tin trong Bộ chỉ huy Ukraine, cũng xác nhận khả năng phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine đang suy giảm nhanh chóng. Tại Kiev, tình hình này đã được gọi là “kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra”.

Lý do là nếu mất Konstantinovka, toàn bộ hệ thống hậu cần và tiếp tế cho cụm lực lượng Ukraine trong khu vực Kramatorsk – Sloviansk sẽ chịu đòn nghiêm trọng.

Ngoài các khó khăn chiến thuật, tình hình còn bị làm trầm trọng bởi sự mệt mỏi lớn của binh sĩ, đặc biệt là các đơn vị bộ binh, cũng như việc Ukraine gần như bất lực trước bom lượn của Nga, loại vũ khí được mô tả là khó bị đánh chặn bằng các phương tiện phòng không hiện có.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã đạt được nhiều kết quả trong quá trình kiểm soát các khu phố. Theo thông báo, chỉ trong tuần qua, hơn 760 công trình đã được kiểm soát, còn tổn thất của phía Ukraine trên đoạn mặt trận này lên tới vài trăm quân nhân.

Pháo binh thuộc Cụm tác chiến phía Nam tiếp tục tập kích các cứ điểm và vị trí triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine trên hướng Konstantinovka.

Ông Putin nói về cách SVO kết thúc

Trong bối cảnh các tuyến phòng thủ của Ukraine chịu sức ép từ nhiều hướng, ông Putin cũng nói rõ hơn về cách Nga nhìn nhận khả năng kết thúc Chiến dịch đặc biệt (SVO). Theo ông, Moscow sẵn sàng tiếp tục tiến trình hòa bình, nhưng không phải bằng cách bỏ qua những gì đang diễn ra trên thực địa.

Ông Putin cho biết Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine trên cơ sở các thỏa thuận đạt được tại Istanbul vào mùa xuân năm 2022, có tính đến các phương thức từng được thảo luận tại Anchorage, đồng thời xuất phát từ thực tế hiện nay trên chiến trường.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Những điều khoản tại Istanbul bao gồm quy chế trung lập vĩnh viễn của Ukraine, không tham gia khối quân sự, không sở hữu vũ khí hạt nhân, không gia nhập NATO, không có căn cứ quân sự nước ngoài, hạn chế quy mô lực lượng vũ trang, khôi phục địa vị chính thức của tiếng Nga và bảo vệ quyền của các dân tộc thiểu số.

Còn các “phương thức Anchorage” được mô tả là bao gồm quy chế trung lập của Ukraine ở cấp hiến pháp, bảo đảm không gia nhập NATO, cấm căn cứ và quân đội nước ngoài, phi quân sự hóa, giới hạn quy mô quân đội, bảo vệ quyền của cộng đồng nói tiếng Nga, đồng thời có thêm các điểm mới.

Trong đó có hạn chế viện trợ quân sự phương Tây cho Kiev, rút lực lượng Ukraine khỏi các vùng lãnh thổ đang kiểm soát, Nga kiểm soát toàn bộ Donbass, Crimea và các khu vực mới được công nhận là của Nga, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Moscow và ghi nhận các cam kết dài hạn.

Theo ông Putin, các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga không thể thay đổi tình hình trên mặt trận, nơi quân đội Nga đang kiểm soát hết khu dân cư này đến khu dân cư khác. Điện Kremlin cũng nhấn mạnh quân đội Nga đang tiến lên trên toàn tuyến giao tranh, và đến một thời điểm nhất định, Kiev sẽ phải đối mặt với những hệ quả không thể đảo ngược.

Vì vậy, tín hiệu đàm phán của ông Putin không được Moscow trình bày như một sự lùi bước. Ngược lại, đó là thông điệp rằng Nga chỉ sẵn sàng dừng SVO khi kết quả được ghi nhận không chỉ trên thực địa, mà còn trên giấy tờ.

Nói cách khác, ông Putin thực sự để ngỏ khả năng kết thúc SVO, nhưng theo công thức của Moscow: bản đồ chính trị mới, các đường biên giới mới và những luật chơi mới phải được xác lập.