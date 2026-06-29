Nạn nhân được giải cứu sau 86 giờ mắc kẹt trong động đất ở Venezuela

Nạn nhân động đất ở Venezuela được giải cứu sau khi bị mắc kẹt 86 giờ.

Theo Tổng thống El Salvador Nayib Bukele, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công một phụ nữ còn sống sau khi bà bị mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà bị đổ sập ở Caraballeda, bang La Guaira, Venezuela trong hơn 3 ngày.

“Sau 86 giờ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và 11 giờ làm việc căng thẳng, chúng tôi giải cứu thành công bà Belkys Josefina Barreto García, 60 tuổi còn sống”, ông Bukele cho biết trong bài đăng trên X.

Video được đăng tải cho thấy lực lượng cứu hộ đưa người phụ nữ ra khỏi đống đổ nát trên cáng và chuyển lên xe cứu thương. Sau đó, một chiếc trực thăng được nhìn thấy cất cánh ở khu vực gần đó.

“Mặc dù các bác sĩ giúp bà Belkys ổn định tình trạng sức khoẻ, nhưng bà ấy vẫn còn yếu. Do đó, chúng tôi quyết định thuê một chiếc trực thăng tư nhân và chuyển bà ấy đến phòng khám tư nhân ở Caracas. Hiện tại, bà ấy hiện đang được chăm sóc tốt nhất ở mức có thể”, ông Bukele nói thêm và cảm ơn nhân viên cứu hộ.

Đội tìm kiếm cứu nạn từ hạt Fairfax, bang Virginia cũng đang chăm chú lắng nghe để tìm kiếm dấu hiệu sự sống giữa đống đổ nát của tòa nhà nhiều tầng ở La Guaira, Venezuela. Họ nghe thấy 2 tiếng gõ rõ ràng và họ tin đó là âm thanh của ai đó bị mắc kẹt dưới những toà nhà bị bị sập.

Không ai ở gần đó dám nói hay la hét. Việc tìm kiếm người sống sót đòi hỏi sự im lặng gần như tuyệt đối và thời gian đang cạn dần sau hơn 3 ngày kể từ 2 trận động đất tàn phá nặng nề, để lại hàng trăm dư chấn. Khoảng thời gian 72 giờ sau một thảm họa thường được coi là "cửa sổ vàng" để cứu hộ. Cơ hội tìm thấy người sống sót trong đống đổ nát giờ đây vô cùng mong manh.

Tuy nhiên, phép màu vẫn có thể xảy ra như trường hợp của bà bà Belkys hay em bé 11 tháng tuổi được cứu sống dưới đống đổ nát của tòa nhà hôm 27/6. Vụ cứu hộ mang lại cho người dân bang La Guaira thêm lý do để hy vọng.