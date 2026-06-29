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Mỹ "bắt tay" Iran, báo tin vui cho cả thế giới

| | Tài chính quốc tế

Một quan chức Mỹ hôm 28/6 cho biết Iran và Mỹ đã đồng ý chấm dứt các hành động thù địch gần đây ở Vùng Vịnh và nối lại các cuộc đàm phán về tranh chấp ở Eo biển Hormuz, làm dấy lên hy vọng cứu vãn một thỏa thuận hòa bình tạm thời đang chịu nhiều áp lực sau nhiều ngày không kích trả đũa lẫn nhau.

"Các cuộc đàm phán kỹ thuật dự kiến sẽ tiếp tục trên tất cả các lĩnh vực của MOU (Biên bản ghi nhớ). Cả hai bên sẽ tạm thời đình chiến và các tàu thuyền có thể tự do di chuyển," quan chức này nói, đề cập đến biên bản ghi nhớ gồm 14 điểm đã được thống nhất vào ngày 17/6, theo đó eo biển sẽ được mở lại.

Axios, hãng tin đầu tiên đưa tin về việc chấm dứt các hành động thù địch khi trích dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ, cho biết các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục lại vào thứ Ba tại Qatar.

Việc quay trở lại con đường ngoại giao sẽ diễn ra sau nhiều ngày không kích và phản công kể từ khi một quả đạn của Iran tấn công một tàu chở hàng ở Eo biển Hormuz vào 18/6, trong đó cả Mỹ và Iran đều cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn tạm thời đã được thống nhất vào ngày 17/6.

Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain vào sáng sớm Chủ nhật, ngay sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ không còn tồn tại nếu không tôn trọng thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Trong khi đó, Israel cho biết vào Chủ nhật rằng họ đã một lần nữa tấn công các phiến quân vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon, phá hủy cơ sở hạ tầng ngầm mà nhóm này sử dụng tại một ngôi làng ở miền nam Lebanon. Sự việc này diễn ra sau một cuộc không kích khác vào thứ Bảy, ngay sau thỏa thuận ngừng bắn mới nhất của nước này với Lebanon vào thứ Sáu. Iran tuyên bố cuộc chiến ở Lebanon phải kết thúc nếu muốn thỏa thuận rộng lớn hơn được duy trì.

Quân đội Mỹ trước đó cho biết họ đã lại tấn công Iran, vài giờ sau khi một tàu chở dầu bị tấn công ở Eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi mà Tehran phần lớn đã phong tỏa trong suốt thời gian diễn ra xung đột.

Tham khảo: Reuters﻿

Mỹ - Iran lại căng thẳng về Hormuz

Hồng Duy

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