Chiến sự Trung Đông ngày 28-6: Iran tung đòn trả đũa Mỹ, vùng Vịnh sục sôi

Động thái trên diễn ra sau các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi hôm 28-6 kêu gọi Mỹ gây sức ép buộc Israel ngừng các cuộc tấn công vào Lebanon. Trong chuyến thăm Iraq, Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Iran.

Trước đó, Mỹ đã ném bom Iran trong ngày thứ hai liên tiếp, tấn công vào Sirik, Bandar-e Lengeh và đảo Qeshm. Mỹ ra tay sau một vụ một tàu thương mại gần eo biển Hormuz bị trúng máy bay không người lái (UAV).

Lâu đài Beaufort ở phía Tây Bắc Nabatieh – Lebanon bị hư hại. Ảnh: AP

Ông Abas Aslani, nhà phân tích chính trị tại Tehran, cho hay Iran xem tuyến đường thủy này như một công cụ răn đe trước các cuộc tấn công của Mỹ trong tương lai. Ông cũng nhấn mạnh mọi nỗ lực nhằm thay đổi tình hình tại đây bằng vũ lực là điều Tehran không thể chấp nhận.

Trong diễn biến liên quan, còi báo động không kích đã vang lên ở Bahrain trong khi Kuwait cho biết lực lượng phòng không của họ đánh chặn các mối đe dọa từ tên lửa và UAV của đối phương. Oman, Qatar, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cùng lên án cuộc tấn công trên.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo và UAV vào Căn cứ Không quân Ali Al Salem của Mỹ tại Kuwait, cùng trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain, nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ vào 5 địa điểm ven biển ở Iran.

Cảnh báo của Tổng thống Donald Trump về việc Mỹ có thể buộc phải hành động quyết liệt nếu Iran tiếp tục các cuộc tấn công đang làm dấy lên những lo ngại mới về nguy cơ leo thang sâu rộng hơn.

Trong khi đó, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công mới vào miền Nam Lebanon, khiến ít nhất một người thiệt mạng. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi Israel đạt được thỏa thuận khung với chính phủ Lebanon nhằm chấm dứt giao tranh.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi thỏa thuận khung với Lebanon do Mỹ làm trung gian là một thành tựu lịch sử và một đòn giáng mạnh mẽ vào Iran cùng Hezbollah.

Văn phòng Tổng thống Lebanon cho biết Tổng thống Donald Trump đã gửi lời chúc mừng Tổng thống Joseph Aoun sau buổi lễ ký kết thỏa thuận khung với Israel, đồng thời cam kết Mỹ sẽ hỗ trợ kinh tế và lực lượng vũ trang của Lebanon. Trong khi đó, lực lượng vũ trang Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận giữa Lebanon và Israel, tuyên bố thỏa thuận này là "vô giá trị".