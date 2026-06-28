Hai cơn bão nhiệt đới mang mưa lớn, gây ngập lụt và sạt lở ở Nhật Bản

Sóng lớn ập vào bờ biển Futtsu, tỉnh Chiba, ngày 27/6/2026 (Ảnh: Kyodo)

Cảnh báo sạt lở cấp 4 do mưa lớn đã được ban hành vào đầu ngày 27/6 đối với nhiều khu vực thuộc các tỉnh Shizuoka, Kanagawa và Chiba của Nhật Bản, chỉ một ngày sau trận động đất mạnh làm rung chuyển tỉnh Yamanashi.

Trước đó vào ngày 27/6, bão nhiệt đới Higos đã quét qua vùng biển phía Nam tỉnh Chiba trước khi di chuyển ra Thái Bình Dương.

Cảnh báo cấp 4 do Cơ quan Khí tượng Nhật Bản ban hành là mức cao thứ hai, theo đó nguy cơ sạt lở đất cực kỳ cao và người dân nên sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã kêu gọi người dân cảnh giác cao độ trước nguy cơ sạt lở đất, nước sông dâng cao và ngập lụt ở các khu vực trũng thấp do mưa lớn.

Bản đồ thể hiện đường đi của bão nhiệt đới Mekkhala và bão nhiệt đới Higos (Ảnh: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản)

Hai cơn bão nhiệt đới đã góp phần phá vỡ kỷ lục lượng mưa tháng 6 ở một số khu vực phía Đông và Nam tỉnh Chiba. Lượng mưa lên tới 232 mm ở thành phố Choshi, 195 mm ở thành phố Kimitsu, 183 mm ở thị trấn Kyonan, 170 mm tại thành phố Mobara và 167 mm đối với thành phố Kamogawa trong 24 giờ tính đến 20h30 ngày 27/6 (theo giờ địa phương) - Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) thông báo.

Hai cơn bão đã đi qua bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản trong ngày 27/6, khiến một người thiệt mạng và ba người bị thương. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết bão Higos và bão Mekkhal cùng với một khối khí mưa theo mùa đã mang đến những trận mưa lớn ở các khu vực ven biển phía Tây Nam, Tây và Đông.

Mưa lớn đã gây ra sạt lở đất và làm hư hại đường sá, đồng thời gây gián đoạn các dịch vụ vận tải hàng không và đường sắt.

Nỗ lưc cứu hộ sau vụ lở đất tại Hirao, tỉnh Yamaguchi, ngày 27/6/2026 (Ảnh: Kyodo)

Một người đàn ông khoảng 70 tuổi được tìm thấy trong tình trạng không còn dấu hiệu sự sống và ba người khác bị thương ở tỉnh Yamaguchi sau khi một ngôi nhà bị sập do sạt lở đất. Người đàn ông này được đưa đến bệnh viện và sau đó đã tử vong.

Cả hai cơn bão đều đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào cuối ngày 27/6 sau khi đi qua khu vực phía Đông Nhật Bản.

Các cơn bão nhiệt đới này ập đến sau trận động đất mạnh 5,6 độ vào đêm 26/6, làm rung chuyển vùng Yamanashi và các tỉnh lân cận, bao gồm cả khu vực đô thị Tokyo, gây thiệt hại cho một số công trình và làm dấy lên lo ngại về sạt lở đất trong điều kiện mưa lớn.



