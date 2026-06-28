Thiệt hại nặng nề hơn công bố, lộ điểm yếu diện rộng, Mỹ tính "đường lùi" sau loạt tấn công của Iran

Theo điều tra của Wall Street Journal (WSJ), Mỹ đang xem xét lại mức độ hiện diện tại Trung Đông sau khi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran gây ra nhiều thiệt hại hơn mức từng được tiết lộ tại ít nhất 20 cơ sở của Mỹ, bao gồm cả căn cứ Hải quân tại Bahrain.

Các nguồn thạo tin của WSJ cho biết quân đội Mỹ hiện đang xem xét việc cải tổ căn cứ tại Bahrain, cắt giảm sự hiện diện của Mỹ tại Kuwait và Ả Rập Saudi, đồng thời di chuyển một số cơ sở hoặc chức năng về phía tây, xa hơn tầm với của tên lửa và máy bay không người lái Iran.

Các cấu trúc bị tấn công có thể sẽ không được xây dựng lại. Các nút chỉ huy và kiểm soát có thể được chuyển xuống dưới lòng đất. Các quan chức cho biết năng lực quân sự có thể được phân tán rộng hơn trên khắp khu vực. Nguồn tin của WSJ cho biết, Israel là một trong những địa điểm đang được xem xét để đặt căn cứ.

Thiệt hại "khủng" tới mức nào?

Từ cuối tháng 2 đến tháng 6, Iran đã liên tục nhắm mục tiêu vào Hoạt động Hỗ trợ Hải quân Bahrain (Naval Support Activity Bahrain - NSA Bahrain), căn cứ quân sự chiến lược của Washington. Bộ chỉ huy và hơn 10 tòa nhà, cùng với 2 trạm thông tin liên lạc vệ tinh, đã bị đánh trúng và thiệt hại nặng nề.

Chỉ cách bờ biển phía nam của Iran chưa đầy 150 dặm, NSA Bahrain được coi là mỏ neo cho sức mạnh hải quân Mỹ tại Trung Đông trong hơn 3 thập kỷ qua.

Có khả năng tiếp nhận mọi loại tàu trong hạm đội Mỹ, căn cứ được chia thành 3 khu vực: khu vực ven biển tập trung vào các hoạt động của tàu; bên cạnh đó là căn cứ chính, nơi đặt các tòa nhà hành chính và bộ chỉ huy; và một khu phức hợp nhà kho cùng các khu vực phụ do Hải quân Mỹ thuê. Điều đáng nói là Iran đã đánh trúng cả 3 khu vực này.

Thiệt hại tại các cơ sở của Mỹ ở Trung Đông được ghi nhận trên ảnh vệ tinh. Ảnh: Airbus/WSJ

Các cuộc tấn công của Tehran đã làm hư hại một phần trụ sở của Hạm đội 5 Hải quân, đơn vị phụ trách khu vực Trung Đông. Theo một quan chức Mỹ, tòa nhà này hiện không còn sử dụng được nữa.

Dù vậy, việc xây dựng tòa nhà có thể chỉ là một phần nhỏ trong tổng chi phí, bởi thiệt hại còn tùy thuộc vào những gì nằm ở bên trong, Mark Cancian, một đại tá Thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu và là cố vấn cấp cao tại CSIS, nhận định.

Hai trạm thông tin liên lạc vệ tinh AN/GSC-52B đã bị phá hủy trong những giờ đầu của các cuộc tấn công trả đũa từ Iran, cùng với một cơ sở quản lý thông tin liên lạc. Theo CSIS, các trạm này, vốn cho phép liên lạc quân sự gần như theo thời gian thực, có giá khoảng 20 triệu USD mỗi trạm.

NSA Bahrain được xây dựng từ rất lâu trước khi Iran sở hữu kho tên lửa và máy bay không người lái chính xác như hiện nay, và cuộc xung đột đã bộc lộ những lỗ hổng của nó.

Trên khắp căn cứ, những thiệt hại này "đã bộc lộ những điểm yếu và lỗ hổng trên diện rộng", theo nhận định của Mackenzie Eaglen, đồng chủ tịch của Ủy ban Quốc gia về Tương lai của Hải quân Mỹ, một hội đồng lưỡng đảng do Quốc hội Mỹ thành lập.

Trước xung đột, một số quan chức quân sự đã cảnh báo rằng các căn cứ ở vùng Vịnh đang ở trong trạng thái dễ bị tổn thương. Một đề xuất di chuyển các cơ sở lắp đặt xa hơn về phía tây đã được đưa ra trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump nhưng chưa bao giờ được thực hiện.

Chi phí tốn kém

Kiểm soát viên Lầu Năm Góc Jay Hurst đã báo cáo với Quốc hội Mỹ hồi tháng trước rằng chi phí ước tính của cuộc xung đột, khi đó là 29 tỷ USD, không bao gồm thiệt hại đối với các căn cứ của Mỹ.

Các quan chức Lầu Năm Góc đã khiến các nhà lập pháp thất vọng khi từ chối thảo luận với Quốc hội về chi phí thiệt hại của phía Mỹ. Trong một phiên điều trần tại Quốc hội vào tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã bị ép hỏi về ước tính chi phí cho thiệt hại đó. Ông chỉ trả lời: "Chi phí để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là bao nhiêu?"

Các cuộc tấn công của Iran cũng gây thiệt hại đáng kể ở các căn cứ không quân tại UAE và Ả Rập Saudi. Ảnh: UGC/AFP/Getty Images/WSJ

Theo ước tính của WSJ, Mỹ sẽ tốn khoảng 400 triệu USD để xây dựng các tòa nhà cùng loại với những tòa nhà bị hư hại tại NSA Bahrain, dựa trên các mô hình chi phí và báo cáo mua sắm công khai của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Các ước tính chỉ bao gồm chi phí xây dựng nhưng không tính tới các chi phí phụ như dọn dẹp mảnh vỡ và gia cố nếu các tòa nhà được xây dựng lại.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính trong một báo cáo công bố tuần trước rằng tổng chi phí của cuộc xung đột là khoảng 40 tỷ USD, trong đó thiệt hại cho các căn cứ của Mỹ trên khắp khu vực được ước tính ở mức 2,2 tỷ- 5,1 tỷ USD, dựa trên các cấu trúc mà tổ chức tư vấn này xác định là đã bị hư hại.