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Kho dự trữ dầu Mỹ chạm đáy 43 năm, thị trường toàn cầu sắp hạ nhiệt?

| | Tài chính quốc tế

Kho dự trữ dầu Mỹ chạm đáy 43 năm, thị trường toàn cầu sắp hạ nhiệt?

Theo dữ liệu từ Bộ Năng lượng, lượng dự trữ dầu thô trong kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ đã giảm 5,5 triệu thùng xuống còn 325,7 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 1983.

Việc lượng dầu dự trữ giảm là một phần của thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho chứa để bù đắp sự thiếu hụt trong lượng dự trữ toàn cầu sau xung đột Iran và giúp giảm giá nhiên liệu.

Lượng dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm nhanh chóng trong những tuần gần đây do nhu cầu xuất khẩu và lọc dầu cao đối với dầu của Mỹ.

Kể từ khi chiến sự nổ ra vào cuối tháng 2, tổng lượng dự trữ dầu của Mỹ, bao gồm cả dự trữ thương mại và dự trữ chiến lược (SPR), tính đến ngày 19/6 đã giảm 111,4 triệu thùng xuống còn 743,3 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ năm 1984.

Theo Reuters﻿

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Anh Dũng

markettimes.vn

Từ Khóa:
mỹ, dầu

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