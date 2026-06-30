Đại sứ Iraq tại Nga, Tiến sĩ Abdul-Karim Hashim Mostafa, cho biết nước này hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành một phần của BRICS.

"BRICS là một tổ chức rất quan trọng. Tôi hy vọng một ngày nào đó Iraq sẽ trở thành thành viên của tổ chức", nhà ngoại giao Iraq nói với hãng thông tấn Tass (Nga).

Theo đại sứ, khả năng Iraq gia nhập BRICS phụ thuộc vào nhiều yếu tố, gồm cách thức tổ chức và điều kiện để trở thành thành viên của BRICS.

Nga là nước khởi xướng việc thành lập BRICS vào năm 2006. Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc trở thành các thành viên sáng lập. Sau khi Nam Phi gia nhập vào năm 2011, nhóm được biết đến với tên gọi BRICS.

Tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Yekaterinburg vào tháng 6/2009, khối đã xác định mục tiêu là phát triển đối thoại và hợp tác nhất quán, tích cực, thực dụng và cởi mở giữa các quốc gia thành viên. Sau đó, BRICS đã thông qua các nguyên tắc không liên kết và không chống lại bên thứ ba.

Ai Cập, Iran, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ethiopia trở thành thành viên chính thức vào tháng 1/2024, tiếp theo là Indonesia vào tháng 1/2025.

Kể từ khi tấn công Iraq năm 2003, Mỹ đã nắm quyền kiểm soát nguồn thu dầu mỏ của nước này. Điều này mang lại cho Washington đòn bẩy đặc biệt đối với các vấn đề của Baghdad, cùng những tác động đến diễn biến khu vực liên quan đến Iran.

Việc Mỹ kiểm soát doanh thu dầu mỏ của Iraq chủ yếu xuất phát từ việc quản lý nguồn thu dầu mỏ của Iraq thông qua Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York (Fed New York). Sau cuộc tấn công năm 2003, Chính quyền lâm thời Liên minh (CPA) do Mỹ lãnh đạo đã thành lập Quỹ Phát triển Iraq (DFI) được quản lý bởi Fed New York. DFI sau đó trở thành một tài khoản của Ngân hàng Trung ương Iraq (CBI) tại Fed New York và vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.

Các quan chức CBI giấu tên đã nói với Shafaq News rằng Fed hiện đang nắm giữ từ 80 - 85 tỷ USD dự trữ ngoại hối của Iraq. Điều này mang lại cho Washington ảnh hưởng đáng kể đối với sự ổn định kinh tế và chính trị của đất nước.

Theo Tass﻿