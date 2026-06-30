Phát hiện loạt nhà máy Trung Quốc sáng đèn cả ngày lẫn đêm, sản xuất mặt hàng mà dân châu Âu phải 'lặn lội' tận 200 km mới mua được

Các doanh nghiệp sản xuất điều hòa hàng đầu Trung Quốc đang làm việc cả ngày ngày lẫn đêm để kịp đáp ứng nhu cầu tăng vọt đối với điều hòa di động - dòng sản phẩm đang ghi nhận doanh số bùng nổ khi các đợt nắng nóng kỷ lục càn quét khắp châu Âu.

Hãng sản xuất điều hòa Trung Quốc Midea chia sẻ với tờ Global Times rằng nhà máy của công ty tại Quảng Đông đang hoạt động hết công suất 24/7 để đẩy mạnh sản lượng.

Công ty cho biết trong một tuyên bố rằng các lô hàng đang được khẩn trương vận chuyển đến châu Âu thông qua các chuyến tàu liên vận Trung Quốc - châu Âu nhằm kịp cho thời gian còn lại của mùa hè cao điểm. "Chúng tôi đã chứng kiến doanh số tăng trưởng mạnh mẽ tại một số khu vực thuộc Tây Âu. Doanh số tại các thị trường có tỷ lệ sở hữu điều hòa tương đối thấp như Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Anh đều ghi nhận mức tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái", Midea cho biết.

Theo trang tin yicai.com, ngoài Midea, các thương hiệu thiết bị gia dụng lớn của Trung Quốc bao gồm Gree và TCL cũng đã tăng tốc sản xuất các dòng điều hòa di động tương tự.

Sự bùng nổ này diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang bị bủa vây bởi các đợt nắng nóng kỷ lục, dẫn tới nhu cầu của người dân đối với các thiết bị làm mát tăng đột biến. Theo BBC, nhiệt độ tháng 6 tại Đức, Bỉ và Hà Lan đã phá vỡ các kỷ lục vào tuần trước, trong khi số ca tử vong do nắng nóng tại châu Âu tiếp tục tăng cao ở Tây Ban Nha và Pháp.

Tỷ lệ sở hữu điều hoà ở châu Âu vốn ở mức thấp từ lâu, ở mức khoảng 20%, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Tại Paris và các khu di tích lịch sử, nhiều tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các quy định về mặt tiền, cấm khoan đục tường để lắp đặt hệ thống điều hòa hai cục truyền thống, chưa kể chi phí lắp đặt thường cao hơn cả giá điều hòa. Midea cho biết chi phí lắp đặt một máy điều hòa ở châu Âu có thể lên tới hơn 1.137 USD (gần 30 triệu VNĐ), vượt quá khả năng chi trả của nhiều hộ gia đình. Đây là những lý do khiến người tiêu dùng tại đây luôn đắn đo khi mua điều hòa suốt nhiều năm qua.

Trên các mạng xã hội, có rất nhiều bình luận tích cực đối với các thiết bị làm mát của Trung Quốc vì giá cả phải chăng và tính thực tế. Một cư dân mạng người Đức thậm chí còn lập ra một trang web riêng để mọi người có thể theo dõi tình trạng còn/hết hàng của dòng sản phẩm điều hoà di động Midea.

Một người dùng chia sẻ rằng họ đã mất 2 ngày tìm kiếm khắp Liên minh Châu Âu (EU), và cuối cùng phải lái xe 200 km để mua được chiếc điều hòa cuối cùng còn sót lại với mức giá lúc đó đã bị đẩy lên thêm 100 euro.

Số liệu chính thức từ hải quan Trung Quốc cho thấy xuất khẩu điều hòa của Trung Quốc sang các nước EU đạt 3,76 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm ngoái và lập kỷ lục doanh số mới.

Xuất khẩu sang Pháp, Hà Lan và Bỉ đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái trong 5 tháng đầu năm, trong khi xuất khẩu sang Tây Ban Nha và Đức cũng ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số.

Không chỉ dừng lại ở điều hòa, hàng loạt sản phẩm làm mát khác do Trung Quốc sản xuất – từ mũ chống nắng gắn quạt, quạt cầm tay cho đến chăn làm mát – cũng đang rất được ưa chuộng tại châu Âu.

Theo CNA, Global Times