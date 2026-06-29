Cầu thủ Argentina mất vợ và 2 con trong thảm họa động đất ở Venezuela: Đào bới đống đổ nát suốt 3 ngày tìm tung tích người thân

Lucas Trejo, cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Club Sport Marítimo La Guaira, đã dành phần lớn thời gian trong ba ngày qua để lục lọi trong đống đổ nát nhằm tìm kiếm tung tích của người vợ Yanina cùng hai con là Aarón và Ainhoa.

Ricardo Ardiles, anh rể của Trejo, chia sẻ với CNN Español hôm thứ Sáu rằng nam cầu thủ đang "bị suy sụp hoàn toàn về mặt cảm xúc" và "hoàn toàn không còn lại gì" tại ngôi nhà sát biển của gia đình anh ở La Guaira, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nhà chức trách cho biết hôm Chủ Nhật rằng đã có hơn 1.400 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác vẫn đang mất tích tại Venezuela.

Theo đưa tin từ CNN Español, Trejo (38 tuổi) đang ở trại tập huấn của đội tại Caracas khi hai trận động đất xảy ra. Anh đã ngay lập tức tức tốc trở về nhà ở La Guaira, cách thủ đô khoảng 18 dặm (khoảng 29 km) về phía bắc.

"Những gì cậu ấy chứng kiến là một cảnh tượng kinh hoàng," Ardiles nói. "Cậu ấy không còn tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của tòa nhà cũ. Hy vọng duy nhất của chúng tôi là lúc đó họ không có ở trong nhà."

Trejo đã bới tìm trong đống đổ nát để tìm kiếm các manh mối trong khu vực, đồng thời kêu gọi sự trợ giúp bằng các máy móc hạng nặng, theo CNN Español.

Bạn bè và các đồng đội của anh cũng đã thực hiện một video để kêu gọi hỗ trợ thêm trang thiết bị máy móc.

"Hiện tại chúng tôi chỉ có một chiếc máy xúc, nhưng như thế là không đủ," Robert Garcés, cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Metropolitanos F.C. của Venezuela, cho biết.

Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm đã khép lại bằng một kết cục vô cùng đau lòng.

Hôm Chủ Nhật, trong một bài đăng trên mạng xã hội, câu lạc bộ Club Sport Marítimo La Guaira chia sẻ rằng họ "vô cùng thương tiếc trước sự mất mát không thể bù đắp này" của gia đình Trejo, đi kèm một bức ảnh chụp chung của cả bốn người – trong đó Trejo đặt một tay lên vai con gái và tay kia ôm lấy vợ mình.

"Lucas, cậu không đơn độc đâu. Gia đình Maritime La Guaira luôn ở bên cạnh cậu," bài viết chia sẻ.

Thảm họa tuần trước, được Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) mô tả là một trận động đất "kép" (doublet) hiếm gặp với hai trận động đất lớn xảy ra chỉ cách nhau 39 giây, cũng đã cướp đi sinh mạng và làm ảnh hưởng đến nhiều cầu thủ bóng đá khác tại quốc gia này.

Yimvert Berroteran, một tài năng trẻ đầy triển vọng, nằm trong số hàng trăm người thiệt mạng, đội tuyển quốc gia Venezuela và Liên đoàn Bóng đá Venezuela (FVF) xác nhận hôm thứ Sáu.

Cầu thủ 18 tuổi này từng thi đấu tại giải vô địch U17 Thế giới ở Doha vài tháng trước và gần đây vừa được gọi vào đội tuyển U20 quốc gia.

Trận động đất cũng cướp đi sinh mạng của các cầu thủ trẻ Víctor Palacios và Razan Sijaa, theo thông tin từ FVF và các câu lạc bộ chủ quản của họ.

Vợ (bạn đời) của một cầu thủ khác là Héctor Bello cũng đã qua đời trong lúc lấy thân mình che chở cho đứa con nhỏ mới chập chững biết đi, Bello chia sẻ trên mạng xã hội hôm thứ Bảy.

"Anh hứa sẽ luôn nhắc nhở con gái bé bỏng của chúng ta về việc em đã tuyệt vời thế nào và em đã yêu con nhiều ra sao," Bello viết trong bài đăng.

Khách du lịch và cư dân nước ngoài cũng nằm trong số những người tử nạn, bao gồm 8 công dân Trung Quốc, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm Chủ Nhật.

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết ít nhất 9 công dân nước này đã thiệt mạng và hơn 100 người khác vẫn đang mất tích.

Cuộc tìm kiếm hiện đã vượt qua mốc 72 giờ đầu tiên – khoảng "thời gian vàng" quan trọng nhất để tìm kiếm những người sống sót.

Theo dữ liệu lịch sử thiên tai, sau khoảng thời gian này, cơ hội sống sót khi không có nguồn nước sẽ giảm đi nhanh chóng. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng phần lớn các ca cứu sống người bị nạn diễn ra trong vòng 5 hoặc 6 ngày đầu tiên.

Theo CNN