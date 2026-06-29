Phi công MS-21 tiết lộ tại sao máy bay đang bị 'tra tấn' bằng các bài thử nghiệm

Anh hùng nước Nga và phi công thử nghiệm máy bay Yakovlev - ông Roman Taskaev giải thích, máy bay được chế tạo để sử dụng trong nhiều thập kỷ, do vậy các tiêu chuẩn cao nhất được áp dụng cho mọi khâu trong quá trình kiểm tra.

Theo ông Taskaev, các chuyên gia không chấp nhận bất kỳ sự thỏa hiệp nào. Mỗi hệ thống đều trải qua một chu trình đánh giá đầy đủ. Đồng thời kỹ sư và phi công hiểu rõ trách nhiệm hoàn toàn đối với hoạt động của máy bay trong tương lai.

"Con cháu tôi vẫn sẽ bay trên chiếc phi cơ này, vì vậy chúng tôi tiến hành thử nghiệm một cách có trách nhiệm", ông Roman Taskaev nhấn mạnh.

Máy bay chở khách MS-21 đang được thử nghiệm một cách cực kỳ cẩn trọng.

Phi công Taskaev nhấn mạnh an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Đó là lý do tại sao việc thử nghiệm vẫn tiếp tục cho đến khi tất cả các đặc tính thiết kế được xác nhận. Hơn nữa, giới chuyên gia đang đánh giá máy bay trong nhiều chế độ hoạt động khác nhau.

Chia sẻ về những ấn tượng của mình, ông Taskaev hết lời khen ngợi chiếc phi cơ mới. Ông mô tả MS-21 là máy bay "xuất sắc nhất", đồng thời nhấn mạnh tiềm năng to lớn của máy bay chở khách do Nga tự chế tạo.

MS-21 được coi là một trong những dự án quan trọng nhất trong ngành hàng không Nga. Máy bay này đang được phát triển bằng các công nghệ và linh kiện nội địa. Trong khi đó, chương trình thử nghiệm vẫn đang được tiến hành với công suất tối đa.

Sau khi hoàn tất tất cả các khâu kiểm tra, chiếc MS-21 sẽ sẵn sàng đi vào sản xuất hàng loạt. Tiếp đó, nó sẽ được giao cho các hãng hàng không. Như vậy, mỗi cuộc kiểm tra bổ sung ngày hôm nay đều góp phần đảm bảo an toàn cho hành khách trong tương lai.