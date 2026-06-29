Thất nghiệp kỷ nguyên số: Khi ngay cả người ăn xin cũng phải cạnh tranh địa bàn với robot AI ở Trung Quốc

Lâu nay, câu chuyện trí tuệ nhân tạo (AI) và robot tự động cướp đi sinh kế của lực lượng lao động luôn là nỗi ám ảnh thường trực tại các đô thị hiện đại. Thế nhưng, không ai có thể ngờ ngay cả những người hành khất trên đường phố cũng đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh từ các cỗ máy sinh học.

Theo ghi nhận từ trang tin tức HK01 của Hồng Kông, một hiện tượng kỳ lạ đang diễn ra tại các thành phố lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thành Đô và Phúc Châu, khi nhiều robot dạng người tiên tiến xuất hiện trong tư thế của những kẻ ăn xin chuyên nghiệp.

Xuất hiện robot dạng người tiên tiến đi xin ăn trên đường phố tại nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc như Bắc Kinh, Thành Đô, Phúc Châu.

Tại các khu phố sầm uất, những thực thể cơ khí này được sắp đặt ở các tư thế vô cùng tủi hổ, chúng quỳ gối, cúi gục đầu hoặc thu mình trước dòng người qua lại. Đi kèm với đó là những tấm biển mang thông điệp đầy tính châm biếm như "Tôi không có tiền sạc điện thoại" hay "Xin vui lòng trả hộ hóa đơn tiền điện của tôi".

Để hoàn thiện quy trình, chủ nhân của các robot này không quên trang bị thêm các bảng mã QR đặt ngay phía trước để người đi đường có thể dễ dàng chuyển khoản trực tuyến. Sự xuất hiện đồng loạt tại nhiều địa phương cho thấy đây không còn là một trò đùa đơn lẻ, mà đang định hình như một xu hướng mới đầy tranh cãi.

Ngay sau khi những hình ảnh này được phát tán, cộng đồng mạng Trung Quốc đã chia làm hai phe rõ rệt. Một nhóm cư dân mạng bày tỏ sự hoang mang tột độ trước viễn cảnh công nghệ đang xâm nhập và thay thế con người ở những tầng nấc cơ bản nhất của xã hội. Ở chiều ngược lại, nhiều người đặt dấu hỏi lớn về tính xác thực cũng như mục đích kinh tế đằng sau hành vi này.

Các robot được lập trình giả lập tư thế quỳ gối, cúi đầu kèm biển xin tiền điện, tiền sạc pin và mã QR thanh toán.

Xét về mặt tài chính, việc dùng robot để hành khất là một bài toán hoàn toàn phi lý. Những mẫu robot dạng người xuất hiện trong các đoạn video được xác định là dòng G1 và H2 của hãng Unitree - một trong những thương hiệu chế tạo robot sở hữu công nghệ tân tiến nhất thị trường hiện nay. Chi phí để sở hữu và vận hành một cỗ máy như vậy là cực kỳ đắt đỏ, khiến cho số tiền bố thí thu được từ lòng hảo tâm của người qua đường trở nên muối bỏ bể.

Chính vì vậy, giả thuyết nhận được nhiều sự đồng thuận nhất lúc này là việc giả dạng ăn xin thực chất chỉ nhằm mục đích thu hút sự chú ý của truyền thông. Thậm chí, một số chuyên gia văn hóa còn nhận định đây có thể là một chuỗi tác phẩm nghệ thuật sắp đặt đương đại. Mục tiêu của dự án này không gì khác ngoài việc ép buộc công chúng phải nhìn nhận và suy ngẫm về mối quan hệ ngày càng trở nên phi lý, lệ thuộc giữa nhân loại và các sinh thể nhân tạo trong kỷ nguyên số.