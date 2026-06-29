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Tháp Eiffel bị sét đánh

| | Tài chính quốc tế

Sự việc diễn ra giữa bối cảnh một đợt nắng nóng kỷ lục và chết chóc, khiến nhiệt độ vượt quá 40 độ C.

Tháp Eiffel đã bị sét đánh trúng khi một trận bão giông càn quét qua Paris vào Chủ nhật (ngày 28 tháng 6).

Đoạn phim từ nhân chứng cho thấy cấu trúc mang tính biểu tượng này bị một tia sét đánh trúng, khiến những người chứng kiến không khỏi kinh ngạc.

Sét đánh tháp Eiffel

Sự việc diễn ra giữa bối cảnh một đợt nắng nóng kỷ lục và chết chóc, khiến nhiệt độ vượt quá 40 độ C được ghi nhận tại nhiều khu vực trên cả nước.

Hơn 1.000 ca tử vong thặng dư đã được ghi nhận trong đợt nắng nóng này, điều mà Tổ chức Y tế Thế giới mô tả là tồi tệ nhất từ trước đến nay ở châu Âu. Cơ quan y tế công cộng của Pháp cho biết họ dự kiến tỷ lệ tử vong sẽ còn tăng lên khi có thêm thông tin về các ca tử vong tại các viện dưỡng lão và cơ sở chăm sóc nội trú.

Ánh chớp sáng rực thắp sáng biểu tượng mang tính lịch sử này khiến nhiều người xem tự hỏi liệu cấu trúc này có bị hư hại gì không. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết không có lý do gì phải lo lắng.

Tháp Eiffel được thiết kế đặc biệt để chống chịu các cú sét đánh và bị đánh trúng khoảng 5 đến 10 lần mỗi năm mà không chịu bất kỳ hư hại lớn nào.

Hệ thống chống sét tiên tiến của tháp dẫn điện tích vào lòng đất một cách an toàn, giúp bảo vệ cả công trình lẫn du khách tham quan.

Tháp Eiffel là một trong những cấu trúc cao nhất ở Paris, khiến nó trở thành mục tiêu tự nhiên trong các trận bão giông. Sét thường đi theo con đường dễ dàng nhất để xuống mặt đất, đó là lý do tại sao các cấu trúc kim loại cao tầng bị đánh trúng thường xuyên hơn so với các tòa nhà lân cận.

Công trình này hoạt động theo nguyên lý của một chiếc lồng Faraday. Khi sét đánh, dòng điện di chuyển qua khung sườn bằng sắt và được dẫn xuống đất một cách an toàn thay vì truyền qua những người ở bên trong tòa tháp.

Các hệ thống chống đột biến điện hiện đại cũng bảo vệ thang máy, hệ thống chiếu sáng, thiết bị liên lạc và các hệ thống điện khác khỏi bị hư hại.

Một cú sét đánh đơn thuần hiếm khi gây ra thiệt hại cho công trình này. Dẫu vậy, các cơ quan chức năng có thể tạm thời đóng cửa một số phần của tháp Eiffel trong thời gian diễn ra các trận bão giông nghiêm trọng hoặc gió lớn như một biện pháp phòng ngừa.

Tây Âu đang chứng kiến những đợt nắng nóng gay gắt kéo theo các trận bão giông mạnh, tạo điều kiện lý tưởng cho sét xuất hiện thường xuyên.

Dù video lan truyền mới nhất trông rất dữ dội, các chuyên gia cho biết tháp Eiffel được xây dựng để xử lý các cú đánh như vậy một cách an toàn và tiếp tục đứng vững qua mọi giông bão.

Nguồn: NDTV, AP

Tháp Eiffel bốc cháy ngay trước đêm Giáng sinh

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
tháp Eiffel

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