Dòng điều hòa độc lạ của Midea cháy hàng tại châu Âu nhưng vì sao lại bị ghẻ lạnh ở Trung Quốc?

Cơn sốt giá và doanh số bùng nổ tại thị trường châu Âu

Theo ghi nhận từ thị trường, dòng sản phẩm điều hòa tích hợp này đang chứng kiến một đợt tăng giá mạnh mẽ chưa từng có do tình trạng khan hiếm nguồn cung. Ban đầu, mức giá của mỗi thiết bị chỉ dao động ở mức khoảng 800 euro (khoảng 24 triệu đồng).

Tuy nhiên, do nhu cầu của người tiêu dùng tăng lên quá nhanh, mức giá hiện tại đã bị đẩy lên tới 2000 euro (khoảng 60 triệu đồng) cho mỗi máy, dù mức chi phí này không hề rẻ, nhưng người tiêu dùng tại nhiều quốc gia châu Âu vẫn phải xếp hàng và rất khó khăn mới có thể sở hữu được một sản phẩm.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, tại quốc gia Đức, một mẫu sản phẩm đơn lẻ thuộc dòng này đã ghi nhận doanh số tiêu thụ vượt mốc 80.000 máy. Trên quy mô toàn bộ khu vực châu Âu, lượng tiêu thụ còn đạt con số lớn hơn rất nhiều.

Bước sang năm 2026, sức nóng của sản phẩm này thậm chí còn bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa. Các chuyên gia dự báo tổng doanh số tiêu thụ của dòng điều hòa này trên toàn thị trường châu Âu trong năm 2026 có thể đạt mức từ 200.000 đến 300.000 máy.

Giải mã sự sáng tạo từ phương thức không cần lắp cục nóng cố định

Về mặt kết cấu cơ bản, dòng điều hòa PortaSplit bao gồm hai phần tách biệt là cục nóng và bộ phận làm lạnh, được liên kết với nhau thông qua một đường ống. Nghe qua thì nguyên lý này có vẻ rất bình thường và không có nhiều khác biệt so với các dòng điều hòa phân thể thông thường trên thị trường. Tuy nhiên điểm cốt lõi tạo nên sự đột phá chính là sự thay đổi hoàn toàn trong phương thức kết nối giữa hai cục nóng và lạnh.

Đối với các dòng điều hòa truyền thống, việc lắp đặt đòi hỏi quy trình phức tạp bao gồm hàn ống đồng tại chỗ, đục tường để luồn ống và cố định các bộ phận lên tường, bắt buộc phải có thợ chuyên nghiệp.

Ngược lại, điểm sáng tạo của PortaSplit nằm ở chỗ toàn bộ hệ thống làm lạnh trong nhà và cục nóng ngoài trời đã được nhà sản xuất kết nối sẵn thành một khối thống nhất ngay từ khi xuất xưởng tại nhà máy. Hệ thống đường ống dẫn và mạch điện kết nối giữa hai phần đều đã được đóng gói kỹ lưỡng bên trong một lớp vỏ bọc bảo vệ linh hoạt.

Chính nhờ thiết kế tiền chế này, người sử dụng hoàn toàn có thể tự thực hiện lắp đặt tại nhà mà không cần đến sự trợ giúp nào từ thợ chuyên nghiệp. Người dùng chỉ cần đặt cục nóng ngoài trời ở ngoài cửa sổ hoặc ban công, trong khi cục trong nhà được bố trí ở bên trong phòng.

Hai bộ phận này sau đó sẽ được kết nối trực tiếp với nhau bằng đường ống mềm linh hoạt có khả năng cắm rút nhanh chóng. Sản phẩm hoàn toàn loại bỏ được các bước phức tạp như khoan đục tường, xuyên qua vách ngăn hay tiến hành hút chân không cho đường ống gas.

Thêm vào đó, đặc tính cơ động này giúp người dùng dễ dàng thu gom, đóng gói toàn bộ hệ thống để mang theo khi thay đổi nơi ở, sau đó tái lắp đặt tại không gian mới một cách nhanh chóng.

Lý do giải pháp này không có cửa sống tại Trung Quốc

Dù gặt hái được những thành công vang dội tại các quốc gia phương tây, dòng điều hòa PortaSplit của Midea lại được đánh giá là hoàn toàn không có khả năng tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc. Nguyên nhân của sự khác biệt mang tính bản chất này bắt nguồn từ chi phí dịch vụ, hạ tầng nhà ở và các quy định pháp lý.

Tại các quốc gia châu Âu, chi phí thuê nhân công lắp đặt một bộ điều hòa truyền thống vô cùng đắt đỏ, thường dao động từ 1000 đến 2000 euro (tương đương khoảng 30 tới 60 triệu đồng), nghĩa là cao tương đương giá trị của bản thân thiết bị.

Không dừng lại ở vấn đề tài chính, việc tiến hành khoan đục tường tại khu vực này còn phải đối mặt với những quy trình phê duyệt vô cùng khắt khe từ cơ quan quản lý. Thậm chí, nếu những người hàng xóm xung quanh phản đối thì chủ nhà cũng không được phép thực hiện việc khoan tường.

Đối với những người đi thuê nhà, việc tháo dỡ một hệ thống điều hòa truyền thống khi di chuyển sang nơi ở mới cũng là một bài toán nan giải. Trong bối cảnh đó, một giải pháp tuy đơn giản nhưng không phá hủy kết cấu như PortaSplit rõ ràng là sự lựa chọn tốt nhất.

Trái ngược hoàn toàn với tình cảnh trên, tại thị trường Trung Quốc, người tiêu dùng không phải đối mặt với những rào cản này. Hầu hết các công trình nhà ở hiện đại và căn hộ mới tại Trung Quốc đều đã được thiết kế và để sẵn các lỗ khoan tiêu chuẩn dành riêng cho việc luồn ống điều hòa.

Khi các điều kiện về hạ tầng đều cho phép việc khoan tường và lắp đặt điều hòa truyền thống diễn ra thuận lợi, người tiêu dùng Trung Quốc chắc chắn sẽ ưu tiên lựa chọn phương án truyền thống vì nó mang lại hiệu quả vận hành tối ưu hơn rất nhiều.

Những nhược điểm cố hữu của dòng sản phẩm không cần lắp đặt

Sở dĩ người tiêu dùng Trung Quốc không lựa chọn PortaSplit còn bởi vì sản phẩm này vẫn tồn tại những điểm hạn chế lớn về mặt kỹ thuật và trải nghiệm sử dụng.

Nhược điểm đầu tiên chính là vấn đề tiếng ồn trong quá trình vận hành. Ở các dòng điều hòa thông thường, việc bức tường được bít kín sau khi khoan lỗ sẽ đóng vai trò như một vách ngăn cách âm tự nhiên, giúp triệt tiêu phần lớn tiếng ồn từ cục nóng ngoài trời.

Tuy nhiên, do PortaSplit sử dụng đường ống mềm kết nối qua lối cửa sổ hoặc cửa ban công, phần ống này không thể cách âm tốt, dẫn đến việc tiếng ồn từ bên ngoài dễ dàng lọt vào trong phòng.

Điểm hạn chế thứ hai liên quan đến độ kín gió của căn phòng. Do đường ống kết nối phải dẫn ra ngoài, người dùng bắt buộc phải duy trì việc mở hé một phần cửa sổ hoặc cửa ra vào. Việc không thể đóng khít hoàn toàn hệ thống cửa khiến cho căn phòng liên tục bị thất thoát khí lạnh và khí nóng từ môi trường tràn vào bên trong.

Điểm yếu thứ ba nằm ở năng lực vận hành thực tế khi công suất làm lạnh của thiết bị tương đối nhỏ, chỉ phục vụ cho không gian phòng có diện tích hạn chế. Cuối cùng, sản phẩm vẫn còn tồn tại một số khiếm khuyết liên quan đến các tính năng thông minh, chưa mang lại trải nghiệm mượt mà toàn diện.

Tựu trung lại, PortaSplit của Midea là một minh chứng rõ nét cho việc một sản phẩm thành công phụ thuộc rất lớn vào việc giải quyết trúng nỗi đau của thị trường mục tiêu. Tại châu Âu, đây là vị cứu tinh giúp người dân vượt qua mùa hè nóng nực trước các rào cản về chi phí và luật pháp. Nhưng tại Trung Quốc, nơi hạ tầng sẵn sàng và chi phí tối ưu, dòng sản phẩm này hoàn toàn mất đi lợi thế cạnh tranh cốt lõi của mình.