TST: Tuyên bố chính thức! Ông Putin phát lệnh nóng tới quân đội - Mykolaivka bị "san phẳng", Kiev căng thẳng cực độ

Để đẩy nhanh tốc độ tiến quân, lực lượng Nga đã áp dụng chiến thuật phá hủy toàn bộ các đô thị và khu định cư mà phía Ukraine biến thành cứ điểm phòng thủ.

Nga thay đổi chiến thuật, Kiev căng thẳng cực độ

Theo Đài TST, để đẩy nhanh tốc độ tiến quân và hạn chế thương vong cho lực lượng xung kích, quân đội Nga bắt đầu phá hủy triệt để những khu dân cư mà phía Ukraine biến thành cứ điểm.

Thay vì đưa bộ binh tiến vào từng tòa nhà và chấp nhận những trận giằng co kéo dài, quân đội Nga sử dụng pháo binh, bom hàng không và UAV đánh sập hệ thống phòng thủ từ xa. Sau khi hỏa lực mở đường, các đơn vị xung kích mới tiến vào kiểm soát khu vực.

Trên hướng Sumy, giao tranh tiếp tục diễn ra tại Bachivsk và khu vực lân cận. Những cuộc đọ súng cũng bùng phát tại Pysarivka, Maryino và Nova Sich, trong khi các cánh rừng ở Krasnopillia trở thành nơi hai bên giằng co quyết liệt.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: The Times

Tại hướng Kharkov, Cụm quân “Phương Bắc” của Nga tiếp tục tiến công ở Kozacha Lopan cùng các khu rừng xung quanh. Giao tranh lan tới Losevka, Ukrainske, Zemlyanoi Yar và Petro-Ivanivka. Các đơn vị Ukraine mở nhiều đợt phản công tại Otradne nhưng không thể đẩy lùi mũi tiến công của Nga.

Sức ép cũng tăng mạnh tại hướng Kupyansk. TST dẫn kênh “Hai Thiếu tá” cho biết quân đội Nga đã sử dụng bom FAB phá hủy cây cầu bắc qua sông Senek, qua đó đánh thẳng vào tuyến hậu cần của quân Ukraine.

Khi một cây cầu bị cắt đứt, không chỉ hoạt động tiếp tế đạn dược và nhiên liệu bị ảnh hưởng mà khả năng điều động lực lượng dự bị cũng gặp khó khăn. Trong bối cảnh các mũi tiến công liên tục áp sát, mỗi tuyến đường bị phá hủy đều có thể khiến các đơn vị tiền tuyến Ukraine rơi vào thế bị cô lập.

Tại Krasnyi Lyman và Konstantinovka, quân đội Nga tiếp tục đánh sâu vào khu vực đô thị. Phía Ukraine sử dụng số lượng lớn UAV để ngăn chặn các đơn vị xung kích, nhưng hỏa lực pháo binh và không quân Nga vẫn liên tục trút xuống các điểm vượt sông, kho hậu cần và vị trí tập kết lực lượng dự bị.

Ở Konstantinovka, chiến dịch kiểm soát khu vực phía tây nam thành phố vẫn tiếp diễn. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong vòng 24 giờ, quân đội Nga đã kiểm soát thêm 26 tòa nhà.

Con số này cho thấy chiến sự không còn chỉ diễn ra ngoài vành đai thành phố. Các trận đánh đã tiến sâu vào từng khu phố, từng dãy nhà và từng công trình phòng thủ. Với mỗi vị trí bị xuyên thủng, quân Ukraine lại phải lùi về một tuyến phòng thủ mới trong điều kiện áp lực ngày càng lớn.

Thành phố bị san phẳng, quân Ukraine buộc rút lui

TST cho biết bước ngoặt đáng chú ý nhất xuất hiện trên hướng Sloviansk. Tại đây, phía Ukraine cáo buộc rằng quân đội Nga đã không còn “nương tay” với những tòa nhà được sử dụng làm nơi đóng quân hoặc trận địa hỏa lực.

Theo kênh “Biên niên sử Quân sự”, nếu binh sĩ Ukraine không rời khỏi công trình sau đợt tấn công đầu tiên, pháo binh Nga sẽ tiếp tục khai hỏa cho tới khi tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn.

Điều đó đồng nghĩa những khu đô thị từng được Kiev sử dụng để níu chân lực lượng Nga đang dần mất đi giá trị phòng thủ. Các bức tường kiên cố, nhà máy, khu công nghiệp và tòa nhà cao tầng không còn là nơi trú ẩn an toàn khi hỏa lực hạng nặng liên tục được điều tới.

Mykolaivka, thành phố nằm phía đông Sloviansk, là một ví dụ rõ ràng. TST dẫn “Biên niên sử Quân sự” cho biết bản đồ khu vực này cho thấy quy mô hỏa lực rất lớn. Gần như tất cả vị trí trong thành phố đã bị "san phẳng" khi quân đội Nga tìm cách mở đường tiến về Sloviansk.

Tại Mykolaivka có Nhà máy Nhiệt điện Sloviansk, một cơ sở đã được phía Ukraine biến thành khu phòng thủ kiên cố. Theo TST, từ khu vực này, các tổ hợp pháo phản lực Ukraine thường xuyên cơ động ra trận địa khai hỏa. Nhiều sở chỉ huy điều khiển UAV cũng được bố trí tại đây.

Nga thay đổi chiến thuật, buộc quân Ukraine phải rút lui. Ảnh: BI

Chính vì vậy, nhà máy và các công trình xung quanh trở thành mục tiêu hỏa lực trọng điểm. Nga không chỉ tìm cách phá hủy một cứ điểm riêng lẻ, mà còn muốn làm tê liệt cả hệ thống pháo phản lực, UAV và chỉ huy chiến đấu đang bảo vệ cửa ngõ Sloviansk.

Khi các công trình lần lượt bị đánh sập, quân Ukraine đứng trước hai lựa chọn: tiếp tục bám trụ và đối mặt với hỏa lực ngày càng dữ dội, hoặc rút lui để bảo toàn lực lượng. TST nhận định chiến thuật mới của Nga đang buộc các đơn vị Ukraine phải rời khỏi nhiều vị trí trước khi bộ binh Nga trực tiếp tiến vào.

Ở hướng Dnipropetrovsk, Cụm quân “Phương Đông” của Nga tuyên bố kiểm soát khu dân cư Pysantsi và tiếp tục tiến dọc sông Vovcha. Tại phía đông Zaporizhia, lực lượng Nga cũng kiểm soát Novoselivka, đưa Yehorivka trở thành mục tiêu tiếp theo trên trục tiến quân.

Blogger quân sự Yuri Podolyaka mô tả đây là một trận chiến đặc biệt ác liệt. Cả Nga và Ukraine đều tung lực lượng vào khu vực, đồng thời tìm cách đẩy cục diện theo hướng có lợi cho mình.

Tuy nhiên, “Biên niên sử Quân sự” nhận định mục tiêu lớn của Nga đã dần hiện rõ: Sloviansk và Kramatorsk. Đây là hai trung tâm phòng thủ quan trọng còn lại của Ukraine tại Donbass. Nếu vành đai bảo vệ hai thành phố này bị xuyên thủng, toàn bộ thế trận ở khu vực có thể đối mặt với một biến động lớn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Ông Putin ra mệnh lệnh cứng rắn nhất tới quân đội

Giữa lúc các mũi tiến công Nga liên tục dồn ép phòng tuyến Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin có cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin, trong đó ông công khai đề cập tới mục tiêu của quân đội Nga tại Sumy và Volchansk.

“Mệnh lệnh cứng rắn nhất của ông Putin đã được truyền tới quân đội. Tuyên bố chính thức” - TST cho hay.

Theo ông Putin, nhiệm vụ của lực lượng Nga tại hai hướng này là thiết lập một vùng an ninh dọc biên giới. Tổng thống Nga tuyên bố Ukraine sẽ phải trả giá cho chiến dịch tại Kursk bằng việc mất những khu vực mà Moscow cần để xây dựng vùng đệm.

Ông cũng tiết lộ khoảng cách từ vị trí của quân đội Nga tới thành phố Sumy chỉ còn khoảng 10,5 km.

Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh Moscow hiện chưa đưa ra kế hoạch chính trị cụ thể đối với thành phố Sumy và toàn bộ khu vực. Các bước đi tiếp theo sẽ phụ thuộc vào đề xuất của Bộ Quốc phòng cùng Bộ Tổng tham mưu Nga.

Tổng thống Nga đồng thời tiết lộ Kiev đã gửi nhiều đề xuất tới Moscow. Trong đó có phương án hai bên ngừng các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ và chỉ giới hạn giao tranh tại Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson.

Theo cách giải thích của ông Putin, Kiev muốn đóng băng chiến sự tại Sumy, Kharkov, Dnipropetrovsk và Nikolaev để rút lực lượng về tăng cường cho bốn khu vực giao tranh chính. Lý do nằm ở tình trạng thiếu hụt binh sĩ ngày càng nghiêm trọng của quân đội Ukraine.

“Trong điều kiện quân đội Ukraine thiếu hụt nhân lực trầm trọng, có lẽ họ cho rằng điều đó có thể cứu được mình. Nhưng cứu chính quyền Kiev không nằm trong kế hoạch của chúng ta” - ông Putin tuyên bố.

Từ các thành phố đang hứng chịu hỏa lực dữ dội cho tới những tuyên bố mới nhất của ông Putin, TST nhận định thông điệp từ Moscow đã trở nên rõ ràng: chiến dịch quân sự sẽ không dừng lại để tạo điều kiện cho Kiev tái tổ chức lực lượng.

Trên chiến trường, quân đội Nga đang tăng tốc. Còn trên phương diện chính trị, cánh cửa dành cho những phương án nhằm “cứu chính quyền Kiev” đã bị ông Putin thẳng tay khép lại.