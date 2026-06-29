Thông tin mới về cuộc tìm kiếm máy bay MH370

Malaysia vừa gia hạn thỏa thuận với công ty thám hiểm biển sâu Ocean Infinity thêm một năm nhằm tiếp tục cuộc tìm kiếm dưới lòng đại dương và giải mã bí ẩn về chuyến bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Chiếc máy bay Boeing 777 chở theo 227 hành khách cùng 12 thành viên phi hành đoàn đã biến mất khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào ngày 11 tháng 3 năm 2014, trở thành một trong những bí ẩn hàng không dai dẳng nhất thế giới. Các hoạt động tìm kiếm trước đây tại vùng biển phía nam Ấn Độ Dương đều không mang lại kết quả.

Bóng của một chiếc máy bay P3 Orion thuộc Không quân Hoàng gia New Zealand hiện lên trên những đám mây ở tầng thấp trong khi máy bay này đang tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích của Malaysia Airlines ở phía nam Ấn Độ Dương, gần bờ biển Tây Úc, ngày 31 tháng 3 năm 2014. Ảnh: AP

Ocean Infinity từng tiến hành các cuộc tìm kiếm chiếc máy bay cho đến năm 2018. Vào năm ngoái, công ty này đã ký một hợp đồng mới với Malaysia để tái khởi động chiến dịch săn tìm trên khu vực rộng 15.000 km vuông, với khoản thanh toán trị giá 70 triệu USD (khoảng 1.780 tỷ đồng) chỉ được chi trả nếu tìm thấy xác máy bay.

Việc gia hạn này, do Bộ trưởng Giao thông Vận tải Anthony Loke công bố, sẽ kéo dài 12 tháng bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm nay, đẩy thời hạn tìm kiếm đến ngày 30 tháng 6 năm 2027. Ông Loke cho biết: "Quyết định này là minh chứng cho cam kết liên tục và kiên định của chính phủ nhằm mang lại câu trả lời cuối cùng cho thân nhân của các hành khách trên chuyến bay MH370."

Thời gian bổ sung này nhằm mục đích cho phép Ocean Infinity hoàn thành toàn bộ việc tìm kiếm tại khu vực còn lại rộng 7.428,54 km vuông. Lịch gia hạn này cũng tính đến các cam kết hợp đồng thương mại mới của Ocean Infinity, điều này sẽ đòi hỏi phải tạm thời điều chuyển các thiết bị tìm kiếm chính sang một vị trí khác trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2026 đến tháng 4 năm 2027.

Điều gì đã xảy ra với chuyến bay MH370?

Tín hiệu truyền phát cuối cùng từ chiếc máy bay diễn ra khoảng 40 phút sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur để đi Bắc Kinh. Cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah đã chào từ biệt bằng câu nói "Chúc ngủ ngon, Malaysian ba bảy không", ngay khi máy bay tiến vào vùng thông báo bay của Việt Nam.

Ngay sau đó, bộ phát đáp tín hiệu radar của máy bay bị tắt, khiến việc theo dõi nó không còn dễ dàng. Radar quân sự cho thấy chiếc máy bay đã rời khỏi đường bay dự kiến để quay ngược lại qua vùng miền bắc Malaysia và đảo Penang, rồi đi vào biển Andaman hướng về phía mũi đảo Sumatra của Indonesia. Sau đó, nó chuyển hướng về phía nam và mọi liên lạc hoàn toàn bị ngắt.

Phi công Rayan Gharazeddine quan sát vùng biển phía nam Ấn Độ Dương ngoài khơi Úc từ máy bay AP-3C Orion của Không quân Hoàng gia Úc trong cuộc tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích của Malaysia Airlines vào ngày 22 tháng 3 năm 2014. Ảnh: AP

Phân tích các tín hiệu "ping" truyền thông cho thấy chiếc máy bay đã bay tiếp trong khoảng sáu giờ đồng hồ trước khi cạn kiệt nhiên liệu và rơi xuống vùng phía nam Ấn Độ Dương, theo một báo cáo được lập vào năm 2017. Các điều tra viên Malaysia trước đây không loại trừ khả năng chiếc máy bay đã bị cố tình chuyển hướng khỏi lộ trình.

Hơn 30 mảnh vỡ nghi của máy bay đã được thu thập dọc theo bờ biển châu Phi và trên các hòn đảo thuộc Ấn Độ Dương, nhưng chỉ có ba mảnh vỡ ở phần cánh được xác nhận là thuộc về MH370. Hầu hết các mảnh vỡ này đã được sử dụng trong phân tích mô hình dòng chảy với hy vọng thu hẹp vị trí khả thi của chiếc máy bay.

Nguồn: Independent