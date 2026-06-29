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Chưa đầy một năm, "nhân sự" đặc biệt bị sa thải vì lý do thất bại hoàn toàn, không phát hiện vi phạm

| | Tài chính quốc tế

Kết quả thu về nằm ngoài dự liệu của các chuyên gia.

Một sở cảnh sát ở Ohio (Mỹ) đã cho ngừng hoạt động một robot an ninh tự hành chưa đầy một năm sau khi đưa vào sử dụng. Sự kiện này đánh dấu sự kết thúc một thử nghiệm thất bại hoàn toàn, không thu được bất kỳ vụ bắt giữ, vụ án hay biên bản xử phạt giao thông nào trong suốt thời gian hoạt động.

Sở cảnh sát Dublin đã chính thức loại bỏ robot, có biệt danh là “DubBot”, khỏi nhiệm vụ sau khi xác định rằng nó không còn đáp ứng được nhu cầu hoạt động của sở. Đây là một robot an ninh tự hành K5 do công ty Knightscope có trụ sở tại California chế tạo, đã tuần tra một bãi đậu xe công cộng từ tháng 7 năm 2025. Trong thời gian đó, các quan chức cho biết nó không phát hiện bất kỳ sự cố nào cần đến sự can thiệp của cảnh sát.

Cao hơn 1,5 mét một chút và nặng khoảng 180 kg, robot này được trang bị camera 360 độ và nút gọi khẩn cấp, được thiết kế để tăng cường an ninh công cộng thông qua giám sát thay vì thực thi pháp luật trực tiếp. Nó không có tay hay vũ khí và di chuyển trên hai bánh xe, tạo cho nó một vẻ ngoài đặc biệt thường được so sánh với các robot hư cấu trong phim khoa học viễn tưởng.

Chưa đầy một năm, "nhân sự" đặc biệt bị sa thải vì lý do thất bại hoàn toàn, không phát hiện vi phạm- Ảnh 1.

Ban đầu, thành phố dự định chi 238.440 USD để triển khai hai robot Knightscope trong vòng hai năm. Tuy nhiên, chỉ có một robot được đưa vào hoạt động. Cuối cùng, Dublin đã trả 128.080 USD cho dự án nhưng dự kiến sẽ nhận được khoản hoàn trả 60.533 USD từ Knightscope sau khi kết thúc việc triển khai sớm hơn dự kiến.

Việc ngừng hoạt động này bổ sung vào danh sách ngày càng dài những thất bại của hệ thống an ninh robot của Knightscope. Năm 2023, hệ thống tàu điện ngầm thành phố New York đã thử nghiệm ngắn hạn robot K5 của công ty dưới thời Thị trưởng Eric Adams. Chương trình thí điểm đã kết thúc chỉ sau vài tháng vì robot này cần sự giám sát liên tục của các nhân viên và không chứng minh được giá trị hoạt động đáng kể.

Gần đây, một robot khác của Knightscope được triển khai tại Sân bay Quốc tế San Antonio đã phải gỡ bỏ sau nhiều sự cố kỹ thuật liên tiếp. Các báo cáo cho thấy máy móc này gặp khó khăn trong việc điều hướng cơ bản và gặp vấn đề trong việc cung cấp nguồn cấp dữ liệu video và âm thanh trực tiếp ổn định.

Robot an ninh tự hành tiếp tục thu hút sự quan tâm và doanh nghiệp đang tìm cách bổ sung cho lực lượng con người, nhưng những triển khai gần đây đã làm nổi bật những thách thức trong việc chuyển đổi công nghệ này thành các công cụ thực thi pháp luật thiết thực. Mặc dù các hệ thống này được thiết kế để cải thiện giám sát và an ninh công cộng, nhưng hiệu quả hoạt động thực tế của chúng vẫn chưa thể chứng minh được sự cần thiết của khoản đầu tư.

Theo Thuỳ Anh

Phụ Nữ Mới

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